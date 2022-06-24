***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
24.06.2022 17:03
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GSD Holding A.Ş. güncel ana sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 02/06/2021 07/06/2021 10343
11 21/06/2022 24/06/2022 10606
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039158
BIST
17:312.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 20,99
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
17:3117,3784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0259
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
17,2992
17:3118,3417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0638
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3712
En Düşük
18,2245
17:311.020,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,84
|Açılış
|: 1.020,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler17:31
|ECZYT
|52,80
|105.793.172
|% 10,00
|
|BASCM
|3,52
|599.035
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.156.296
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.814.731
|% 9,96
|
|SNKRN
|26,38
|7.792.469
|% 9,92
|
|UFUK
|71,40
|2.290.223
|% -9,96
|
|TBORG
|22,50
|591.654
|% -7,18
|
|TSGYO
|4,67
|36.376.184
|% -5,08
|
|BAYRK
|6,75
|18.240.331
|% -4,26
|
|EMNIS
|22,52
|135.369
|% -4,09
|
|THYAO
|50,20
|5.430.998.375
|% -0,69
|
|ASELS
|24,76
|2.280.932.203
|% 6,27
|
|EREGL
|27,96
|1.881.795.468
|% 1,38
|
|SISE
|21,88
|1.689.678.219
|% 1,48
|
|KRDMD
|12,64
|1.208.145.461
|% 0,72
|
|ODAS
|3,20
|1.034.140.536
|% -1,23
|
|YKBNK
|4,79
|867.816.849
|% -1,03
|
|TSKB
|2,12
|284.228.426
|% -2,75
|
|EKGYO
|2,59
|318.170.563
|% 0,00
|
|THYAO
|50,20
|5.430.998.375
|% -0,69
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3650
|17,3784
|% 0,15
|
|Euro
|18,3170
|18,3417
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,3093
|21,4162
|% 0,57
|
|Frank
|18,1617
|18,2711
|% 1,16
|
|Riyal
|4,6134
|4,6365
|% 0,17
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|4,51
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,68
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|-62,00
|
|Tam
|6.771
|6.873
|11,00
|
|Yarım
|3.324
|3.362
|6,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.680
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,05
|21,08
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,97
|
Seans Raporu
17:31
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17:45OYAKC
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Yüzde 10.00 oranında artışla 52.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 057, 226 adet işlem
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17:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 86 artarak (% 0.65 ) 2, 287
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17:43
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