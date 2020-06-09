***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21.409 26.123Satışların Maliyeti-26.124 -22.168TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-4.715 3.955Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı36.625 39.849Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri8.993 6.208Kambiyo Gelirleri6.756 2.791Faiz Gelirleri20.732 30.516Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler144 334Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-11.319 -11.374Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri-274 -302Kambiyo Giderleri-4.817 -2.826Faiz Giderleri-5.308 -7.794Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler-920 -452FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.306 28.475BRÜT KAR (ZARAR)20.591 32.430Genel Yönetim Giderleri-13.573 -9.946Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler9.444 9.881Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-83 -165ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.379 32.200Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31.996 52.831FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)48.375 85.031Finansman Giderleri-7.822 -8.661SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)40.553 76.370Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.855 -9.566Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -7.030 -4.984Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 5.175 -4.582SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)38.698 66.804DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)38.698 66.804Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 -737 83Ana Ortaklık Payları19 39.435 66.721Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,11000000 0,18500000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,11000000 0,18500000Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 106.572 136.348Finansal Yatırımlar5 840.004 804.424Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar840.004 804.424Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar840.004 804.424Ticari Alacaklar7 6.000 11.382İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.000 11.382Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar8 464.922 472.426Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar464.922 472.426Diğer Alacaklar17 7.892 6.935İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.892 6.935Stoklar9 4.531 3.034Peşin Ödenmiş Giderler2.433 1.986İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.433 1.986Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 701 403Diğer Dönen Varlıklar18 2.290 2.171İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.290 2.171ARA TOPLAM1.435.345 1.439.109Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar20 312 312TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.435.657 1.439.421DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 377 377Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar8 6.112 13.067Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar6.112 13.067Diğer Alacaklar17 4 4İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4 4Maddi Duran Varlıklar11 705.541 646.957Binalar2 2Tesis, Makine ve Cihazlar163 129Taşıtlar702.409 643.833Mobilya ve Demirbaşlar1.485 1.424Özel Maliyetler672 769Diğer Maddi Duran Varlıklar810 800Kullanım Hakkı Varlıkları11.1 8.709 8.528Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 466 500Markalar3 3Lisanslar286 294Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar177 203Peşin Ödenmiş Giderler5 1İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 1Ertelenmiş Vergi Varlığı15 2.607 2.382TOPLAM DURAN VARLIKLAR723.821 671.816TOPLAM VARLIKLAR2.159.478 2.111.237KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 12.432 3.270İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.068 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.068 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar11.364 3.270Banka Kredileri11.227 3.267Kiralama İşlemlerinden Borçlar137 3Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 111.226 70.335İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.997 2.834Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.997 2.834İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları108.229 67.501Banka Kredileri106.926 66.211Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.303 1.290Ticari Borçlar7 711 1.230İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar711 1.230Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar8 141.906 199.914Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar32.724 29.844Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar109.182 170.070Diğer Borçlar17 12.733 9.075İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12.733 9.075Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.382 1.847İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.382 1.847Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 7.939 6.368Kısa Vadeli Karşılıklar6.729 7.026Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.341 3.232Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 4.388 3.794Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 26 24İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 24ARA TOPLAM295.084 299.089TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER295.084 299.089UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 223.737 245.750İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.730 3.543Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.730 3.543İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar221.007 242.207Banka Kredileri219.591 240.554Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.416 1.653Uzun Vadeli Karşılıklar4.283 4.358Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 4.283 4.358Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 22.135 27.091TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER250.155 277.199TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER545.239 576.288ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19 1.580.885 1.504.925Ödenmiş Sermaye450.000 450.000Sermaye Düzeltme Farkları85.986 85.986Geri Alınmış Paylar (-)-91.018 -91.018Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.944 4.945Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu12 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-26 -663Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-26 -663Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-26 -663Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)244.346 208.806Yabancı Para Çevrim Farkları244.346 208.806Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler125.171 125.171Yasal Yedekler34.153 34.153Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler91.018 91.018Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları721.035 557.909Net Dönem Karı veya Zararı39.435 163.789Kontrol Gücü Olmayan Paylar19 33.354 30.024TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.614.239 1.534.949TOPLAM KAYNAKLAR2.159.478 2.111.237Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 450.000 85.986 -91.018 4.945 -382 -60 -60 -60 167.178 167.178 112.521 277.813 293.188 571.001 1.300.171 26.982 1.327.153Düzeltmelerden Sonraki Tutar450.000 85.986 -91.018 4.945 -382 -60 -60 -60 167.178 167.178 112.521 277.813 293.188 571.001 1.300.171 26.982 1.327.153Transferler382 60 60 60 292.746 -293.188 -442 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-21 -21 -21 21.842 21.842 66.721 66.721 88.542 1.408 89.950Dönem Karı (Zararı)66.721 66.721 66.721 83 66.804Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-21 -21 -21 21.842 21.842 21.821 1.325 23.146Dönem Sonu Bakiyeler19 450.000 85.986 -91.018 4.945 0 -21 -21 -21 189.020 189.020 112.521 570.559 66.721 637.280 1.388.713 28.390 1.417.103Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 450.000 85.986 -91.018 4.945 0 -663 -663 -663 208.806 208.806 125.171 557.909 163.789 721.698 1.504.925 30.024 1.534.949Düzeltmelerden Sonraki Tutar450.000 85.986 -91.018 4.945 0 -663 -663 -663 208.806 208.806 125.171 557.909 163.789 721.698 1.504.925 30.024 1.534.949Transferler663 663 663 163.126 -163.789 -663 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-26 -26 -26 36.280 36.280 39.435 39.435 75.689 2.004 77.693Dönem Karı (Zararı)39.435 39.435 39.435 -737 38.698Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-26 -26 -26 36.280 36.280 36.254 2.741 38.995Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)999 999 210 1.209Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış12 -740 -740 -728 1.116 388Dönem Sonu Bakiyeler19 450.000 85.986 -91.018 5.944 12 -26 -26 -26 244.346 244.346 125.171 721.035 39.435 760.470 1.580.885 33.354 1.614.239Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.124 -184.973İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları54.264 58.254Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri21.409 26.123Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri32.855 32.131İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-34.524 -29.775Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler-18.058 -16.802Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları-7.673 -6.331Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.761 -6.523Kira Ödemeleri-32 -119Faaliyetlerden Net Nakit Akışları19.740 28.479Alınan Faiz16.699 14.489Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -298 -410Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4,8,18 -16.017 -227.531YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-23.185 -13.473Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 -19.728Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-22.276 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri115 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri115 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.988 -638Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -6.972 -541Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -16 -97Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5.964 6.893Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları20 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-35.828 113.969Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri388 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.209 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.209 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri103.661 318.599Kredilerden Nakit Girişleri5,8 103.661 318.599Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-134.572 -197.863Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5,8 -134.572 -197.863Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.916 -663Ödenen Faiz-4.537 -5.625Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-61 -479Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları20 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.889 -84.477Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi8.860 9.753NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-30.029 -74.724DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ134.700 245.223DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26 104.671 170.499Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)38.698 66.804DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-28 -23Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-28 -23Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar39.023 23.169Yabancı Para Çevrim Farkları39.023 23.169Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)39.023 23.169DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)38.995 23.146TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)77.693 89.950Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.004 1.408Ana Ortaklık Payları75.689 88.542http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850405BIST