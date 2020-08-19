***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat41.793 54.709 20.384 28.586Satışların Maliyeti-57.252 -46.952 -31.128 -24.784TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-15.459 7.757 -10.744 3.802Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı67.362 84.635 30.737 44.786Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri18.355 13.559 9.362 7.351Kambiyo Gelirleri12.326 7.084 5.570 4.293Faiz Gelirleri36.348 63.246 15.616 32.730Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler333 746 189 412Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-19.549 -26.703 -8.230 -15.329Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri-450 -680 -176 -378Kambiyo Giderleri-9.346 -7.483 -4.529 -4.657Faiz Giderleri-8.457 -17.426 -3.149 -9.632Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler-1.296 -1.114 -376 -662FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)47.813 57.932 22.507 29.457BRÜT KAR (ZARAR)32.354 65.689 11.763 33.259Genel Yönetim Giderleri-30.133 -21.929 -16.560 -11.983Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17.403 17.267 7.959 7.386Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-875 -2.542 -792 -2.377ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.749 58.485 2.370 26.285Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler52.089 74.948 20.093 22.117Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.442 -15 -1.442 -15FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)69.396 133.418 21.021 48.387Finansman Giderleri-14.769 -15.901 -6.947 -7.240SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)54.627 117.517 14.074 41.147Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-53.091 -16.580 -51.236 -7.014Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -65.757 -9.872 -58.727 -4.888Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 12.666 -6.708 7.491 -2.126SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.536 100.937 -37.162 34.133DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20 0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)1.536 100.937 -37.162 34.133Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 -2.666 25 -1.929 -58Ana Ortaklık Payları19 4.202 100.912 -35.233 34.191Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,01200000 0,28000000 -0,09800000 0,09500000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,01200000 0,28000000 -0,09800000 0,09500000Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 57.533 136.348Finansal Yatırımlar5 579.971 804.424Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar104.755 804.424Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar104.755 804.424Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar475.216 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar475.216 0Ticari Alacaklar7 37.433 11.382İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar37.433 11.382Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar8 434.349 472.426Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar434.349 472.426Diğer Alacaklar17 3.576 6.935İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.576 6.935Stoklar9 4.481 3.034Peşin Ödenmiş Giderler5.826 1.986İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.826 1.986Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 219 403Diğer Dönen Varlıklar18 2.370 2.171İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.370 2.171ARA TOPLAM1.125.758 1.439.109Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar20 312 312TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.126.070 1.439.421DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 377 377Ticari Alacaklar7 273.688 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar273.688 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar8 5.942 13.067Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar5.942 13.067Diğer Alacaklar17 4 4İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4 4Maddi Duran Varlıklar11 728.749 646.957Binalar2 2Tesis, Makine ve Cihazlar151 129Taşıtlar725.803 643.833Mobilya ve Demirbaşlar1.383 1.424Özel Maliyetler600 769Diğer Maddi Duran Varlıklar810 800Kullanım Hakkı Varlıkları11.1 7.841 8.528Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 436 500Markalar3 3Lisanslar283 294Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar150 203Peşin Ödenmiş Giderler5 1İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 1Ertelenmiş Vergi Varlığı15 2.457 2.382TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.019.499 671.816TOPLAM VARLIKLAR2.145.569 2.111.237KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 18.653 3.270İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar731 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar731 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar17.922 3.270Banka Kredileri17.755 3.267Kiralama İşlemlerinden Borçlar167 3Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 136.281 70.335İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.169 2.834Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.169 2.834İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları133.112 67.501Banka Kredileri131.656 66.211Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.456 1.290Ticari Borçlar7 2.785 1.230İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.785 1.230Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar8 144.406 199.914Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar34.973 29.844Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar109.433 170.070Diğer Borçlar17 9.431 9.075İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.431 9.075Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.033 1.847İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.033 1.847Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 58.916 6.368Kısa Vadeli Karşılıklar5.804 7.026Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.408 3.232Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 4.396 3.794Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 20 24İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 24ARA TOPLAM377.329 299.089TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER377.329 299.089UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 167.326 245.750İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.871 3.543Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.871 3.543İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar165.455 242.207Banka Kredileri163.994 240.554Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.461 1.653Uzun Vadeli Karşılıklar4.312 4.358Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 4.312 4.358Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 14.494 27.091TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER186.132 277.199TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER563.461 576.288ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19 1.538.926 1.504.925Ödenmiş Sermaye450.000 450.000Sermaye Düzeltme Farkları85.986 85.986Geri Alınmış Paylar (-)-91.018 -91.018Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12.218 4.945Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu400 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-26 -663Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-26 -663Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-26 -663Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)259.510 208.806Yabancı Para Çevrim Farkları259.510 208.806Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler131.232 125.171Yasal Yedekler40.214 34.153Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler91.018 91.018Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları686.422 557.909Net Dönem Karı veya Zararı4.202 163.789Kontrol Gücü Olmayan Paylar19 43.182 30.024TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.582.108 1.534.949TOPLAM KAYNAKLAR2.145.569 2.111.237Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 450.000 85.986 -91.018 4.945 -382 -60 -60 -60 167.178 167.178 112.521 277.813 293.188 571.001 1.300.171 26.982 1.327.153Düzeltmelerden Sonraki Tutar450.000 85.986 -91.018 4.945 -382 -60 -60 -60 167.178 167.178 112.521 277.813 293.188 571.001 1.300.171 26.982 1.327.153Transferler382 60 60 60 12.650 280.096 -293.188 -13.092 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-107 -107 -107 29.041 29.041 100.912 100.912 129.846 1.757 131.603Dönem Karı (Zararı)100.912 100.912 100.912 25 100.937Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-107 -107 -107 29.041 29.041 28.934 1.732 30.666Dönem Sonu Bakiyeler19 450.000 85.986 -91.018 4.945 0 -107 -107 -107 196.219 196.219 125.171 557.909 100.912 658.821 1.430.017 28.739 1.458.756Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 450.000 85.986 -91.018 4.945 0 -663 -663 -663 208.806 208.806 125.171 557.909 163.789 721.698 1.504.925 30.024 1.534.949Düzeltmelerden Sonraki Tutar450.000 85.986 -91.018 4.945 0 -663 -663 -663 208.806 208.806 125.171 557.909 163.789 721.698 1.504.925 30.024 1.534.949Transferler663 663 663 6.061 157.065 -163.789 -6.724 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-26 -26 -26 56.077 56.077 4.202 4.202 60.253 2.906 63.159Dönem Karı (Zararı)4.202 4.202 4.202 -2.666 1.536Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-26 -26 -26 56.077 56.077 56.051 5.572 61.623Kar Payları-28.800 -28.800 -28.800 -28.800Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)7.273 7.273 2.056 9.329Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış400 -5.373 -5.373 -4.973 8.196 3.223Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)248 248 248 248Dönem Sonu Bakiyeler19 450.000 85.986 -91.018 12.218 400 -26 -26 -26 259.510 259.510 131.232 686.422 4.202 690.624 1.538.926 43.182 1.582.108Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-271.553 -163.273İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları101.014 126.286Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri41.793 54.709Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri59.221 71.577İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-71.570 -66.198Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler-38.615 -33.923Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları-10.970 -17.391Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-21.922 -14.797Kira Ödemeleri-63 -87Faaliyetlerden Net Nakit Akışları29.444 60.088Alınan Faiz11.684 9.602Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -4.985 -6.194Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-307.696 -226.769YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI258.995 -15.359Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 -19.728Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-27.496 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri116 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri116 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.070 -8.806Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -7.055 -8.649Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -15 -157Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)293.445 13.175FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-84.009 28.760İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.551 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.551 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri84.448 292.325Kredilerden Nakit Girişleri5,8 84.448 292.325Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-139.083 -247.686Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5,8 -139.083 -247.686Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.915 -2.931Ödenen Temettüler-28.800 0Ödenen Faiz-8.981 -12.838Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-229 -110YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-96.567 -149.872Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi17.551 13.485NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-79.016 -136.387DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ134.700 245.223DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26 55.684 108.836Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.536 100.937 -37.162 34.133DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-29 -115 -1 -92Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-29 -115 -1 -92Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar61.652 30.781 22.629 7.612Yabancı Para Çevrim Farkları61.652 30.781 22.629 7.612Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)61.652 30.781 22.629 7.612DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)61.623 30.666 22.628 7.520TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)63.159 131.603 -14.534 41.653Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.906 1.757 902 349Ana Ortaklık Payları60.253 129.846 -15.436 41.304http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870206BIST