***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 124.687 116.549Satışların Maliyeti31 -125.395 -97.640TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-708 18.909Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı143.603 178.559Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri31 39.234 31.004Kambiyo Gelirleri23.632 24.991Faiz Gelirleri31 80.099 119.919Türev Finansal İşlemlerden Kazanç26 2Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler31 612 2.643Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-42.874 -59.873Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri31 -1.135 -1.286Kambiyo Giderleri-20.974 -24.846Faiz Giderleri31 -19.003 -30.036Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler31 -1.762 -3.705FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)100.729 118.686BRÜT KAR (ZARAR)100.021 137.595Genel Yönetim Giderleri33 -54.883 -44.762Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 25.822 27.358Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -3.867 -7.450ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)67.093 112.741Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 88.291 110.144Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 0 -22FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)155.384 222.863Finansman Giderleri37 -23.067 -27.918SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)132.317 194.945Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-88.224 -30.691Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -105.853 -25.527Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 17.629 -5.164SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)44.093 164.254DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)39 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)44.093 164.254Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30 -4.414 465Ana Ortaklık Payları48.507 163.789Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,13000000 0,45500000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,13000000 0,45500000Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00000000 0,00000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri47 109.142 136.348Finansal Yatırımlar47 568.326 804.424Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar93.110 804.424Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar93.110 804.424Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar475.216 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar475.216 0Ticari Alacaklar7 43.400 11.382İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar43.400 11.382Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar8 611.056 472.426Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar611.056 472.426Diğer Alacaklar9 9.567 6.935İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.567 6.935Stoklar10 3.251 3.034Peşin Ödenmiş Giderler12 2.734 1.986İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.734 1.986Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 0 403Diğer Dönen Varlıklar29 2.543 2.171İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.543 2.171ARA TOPLAM1.350.019 1.439.109Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar39 312 312TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.350.331 1.439.421DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar1, 47 377 377Ticari Alacaklar7 256.918 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar256.918 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar8 4.529 13.067Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar4.529 13.067Diğer Alacaklar9 4 4İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4 4Maddi Duran Varlıklar14 754.188 646.957Binalar2 2Tesis, Makine ve Cihazlar171 129Taşıtlar751.494 643.833Mobilya ve Demirbaşlar1.244 1.424Özel Maliyetler467 769Diğer Maddi Duran Varlıklar810 800Kullanım Hakkı Varlıkları14.1 5.208 8.528Maddi Olmayan Duran Varlıklar17, 18 355 500Markalar3 3Lisanslar257 294Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar95 203Peşin Ödenmiş Giderler12 9 1İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 1Ertelenmiş Vergi Varlığı40 2.699 2.382TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.024.287 671.816TOPLAM VARLIKLAR2.374.618 2.111.237KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 20.866 3.270İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar20.866 3.270Banka Kredileri20.835 3.267Kiralama İşlemlerinden Borçlar31 3Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 93.951 70.335İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.441 2.834Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.441 2.834İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları90.510 67.501Banka Kredileri88.858 66.211Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.652 1.290Ticari Borçlar7 2.127 1.230İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.127 1.230Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar8 252.663 199.914Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar57.007 29.844Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar195.656 170.070Diğer Borçlar9 10.741 9.075İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10.741 9.075Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 4.144 1.847İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.144 1.847Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 13.684 6.368Kısa Vadeli Karşılıklar6.977 7.026Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 2.922 3.232Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 4.055 3.794Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 24 24İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler24 24ARA TOPLAM405.177 299.089TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER405.177 299.089UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 174.103 245.750İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 3.543Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 3.543İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar174.103 242.207Banka Kredileri173.060 240.554Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.043 1.653Uzun Vadeli Karşılıklar4.855 4.358Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 4.855 4.358Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 9.690 27.091TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER188.648 277.199TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER593.825 576.288ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30 1.718.130 1.504.925Ödenmiş Sermaye450.000 450.000Sermaye Düzeltme Farkları85.986 85.986Geri Alınmış Paylar (-)-39.706 -91.018Paylara İlişkin Primler (İskontolar)103.422 4.945Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu-3.774 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)38 -337 -663Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-337 -663Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-337 -663Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)276.378 208.806Yabancı Para Çevrim Farkları38 276.378 208.806Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler79.920 125.171Yasal Yedekler40.214 34.153Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler39.706 91.018Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları717.734 557.909Net Dönem Karı veya Zararı48.507 163.789Kontrol Gücü Olmayan Paylar62.663 30.024TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.780.793 1.534.949TOPLAM KAYNAKLAR2.374.618 2.111.237Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 450.000 85.986 -91.018 4.945 -382 -60 -60 -60 167.178 167.178 112.521 277.813 293.188 571.001 1.300.171 26.982 1.327.153Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar450.000 85.986 -91.018 4.945 -382 -60 -60 -60 167.178 167.178 112.521 277.813 293.188 571.001 1.300.171 26.982 1.327.153Transferler382 60 60 60 12.650 280.096 -293.188 -13.092 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-663 -663 -663 41.628 41.628 163.789 163.789 204.754 3.042 207.796Dönem Karı (Zararı)163.789 163.789 163.789 465 164.254Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-663 -663 -663 41.628 41.628 40.965 2.577 43.542Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30 450.000 85.986 -91.018 4.945 0 -663 -663 -663 208.806 208.806 125.171 557.909 163.789 721.698 1.504.925 30.024 1.534.949Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 450.000 85.986 -91.018 4.945 0 -663 -663 -663 208.806 208.806 125.171 557.909 163.789 721.698 1.504.925 30.024 1.534.949Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar450.000 85.986 -91.018 4.945 0 -663 -663 -663 208.806 208.806 125.171 557.909 163.789 721.698 1.504.925 30.024 1.534.949Transferler663 663 663 6.061 157.065 -163.789 -6.724 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-337 -337 -337 82.758 82.758 48.507 48.507 130.928 7.471 138.399Dönem Karı (Zararı)48.507 48.507 48.507 -4.414 44.093Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-337 -337 -337 82.758 82.758 82.421 11.885 94.306Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-28.800 -28.800 -28.800 -28.800Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)51.312 71.663 -51.312 31.312 31.312 102.975 2.985 105.960Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)1.706 1.706 1.706Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış25.108 -3.774 -15.186 -15.186 6.148 22.183 28.331Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutarrunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)248 248 248 248Dönem Sonu Bakiyeler30 450.000 85.986 -39.706 103.422 -3.774 -337 -337 -337 276.378 276.378 79.920 717.734 48.507 766.241 1.718.130 62.663 1.780.793Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-234.732 -148.286İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları242.493 263.124Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri124.687 116.549Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri117.780 146.573Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri26 2İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-147.301 -128.400Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler-87.982 -70.657Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları-21.042 -29.029Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-38.149 -28.508Kira Ödemeleri-128 -206Faaliyetlerden Net Nakit Akışları95.192 134.724Alınan Faiz8.685 1.425Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -92.851 -18.250Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-245.758 -266.185YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI151.270 16.148Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri29.704 56.614Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-27.496 -22.701Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.024 96Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 5.024 96Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.307 -21.164Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -7.292 -20.913Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -15 -251Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri39 0 2.860Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları39 0 -2.948Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)35 151.345 3.391FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI39.284 11.358Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri39.365 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri105.960 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri105.960 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri421.665 276.245Kredilerden Nakit Girişleri421.665 276.245Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-474.072 -233.842Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-474.072 -233.842Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.460 -6.911Ödenen Temettüler-28.800 0Ödenen Faiz-16.979 -23.929Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-395 -205YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-44.178 -120.780Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi18.563 10.257NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.615 -110.523DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 134.700 245.223DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 109.085 134.700Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)44.093 164.254DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-353 -694Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-353 -694Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar94.659 44.236Yabancı Para Çevrim Farkları94.659 44.236Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)94.659 44.236DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)94.306 43.542TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)138.399 207.796Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar7.471 3.042Ana Ortaklık Payları130.928 204.754http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917721BIST