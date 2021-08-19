***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat169.376 41.793 109.028 20.384Satışların Maliyeti-79.337 -57.252 -43.107 -31.128TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)90.039 -15.459 65.921 -10.744Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı105.069 67.362 51.374 30.737Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri21.046 18.355 10.733 9.362Kambiyo Gelirleri11.579 12.326 3.984 5.570Faiz Gelirleri71.965 36.348 36.442 15.616Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler479 333 215 189Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti87.754 -14.534Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar20.903 2.906 10.542 902Ana Ortaklık Payları224.358 60.253 77.212 -15.436http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959503BIST