***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2021 20:19
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
169.376 41.793 109.028 20.384
Satışların Maliyeti
-79.337 -57.252 -43.107 -31.128
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
90.039 -15.459 65.921 -10.744
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
105.069 67.362 51.374 30.737
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
21.046 18.355 10.733 9.362
Kambiyo Gelirleri
11.579 12.326 3.984 5.570
Faiz Gelirleri
71.965 36.348 36.442 15.616
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
479 333 215 189
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
87.754 -14.534
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.903 2.906 10.542 902
Ana Ortaklık Payları
224.358 60.253 77.212 -15.436
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959503
BIST
18:051.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,73
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.446
En Düşük
1.434
18:058,5142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0662
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5537
En Düşük
8,3769
18:059,9956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0807
|Açılış
|: 9,9550
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|Önceki Kapanış
|: 9,9350
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10,0197
En Düşük
9,8798
18:05488,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,65
|Açılış
|: 488,31
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|8,04
|117.269.502
|% 17,03
|
|PENTA
|90,45
|17.680.864
|% 17,01
|
|DOBUR
|23,20
|3.549.787
|% 13,84
|
|ESCAR
|20,24
|92.538.198
|% 10,78
|
|KTSKR
|51,60
|110.809.804
|% 10,63
|
|EMNIS
|19,00
|184.149
|% -9,95
|
|BRYAT
|381,20
|134.129.344
|% -8,26
|
|SUMAS
|77,00
|657.677
|% -7,78
|
|VAKKO
|10,52
|40.445.536
|% -7,64
|
|YONGA
|21,86
|789.534
|% -7,53
|
|GARAN
|9,29
|1.124.982.338
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.805.767
|% -4,48
|
|THYAO
|12,19
|621.903.544
|% -0,49
|
|SISE
|8,69
|616.210.023
|% 0,81
|
|EREGL
|18,55
|613.980.848
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,84
|420.252.326
|% 0,00
|
|ODAS
|1,43
|219.371.523
|% 5,93
|
|YKBNK
|2,54
|314.397.905
|% -1,93
|
|GARAN
|9,29
|1.124.982.338
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.805.767
|% -4,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5186
|8,5204
|% 0,86
|
|Euro
|9,9772
|9,9939
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,5738
|11,6319
|% -0,11
|
|Frank
|9,2278
|9,2834
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2608
|2,2721
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-7,36
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,45
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,16
|66,16
|-2,07
|
Seans Raporu
18:05
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17:58BTCIM
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17:56ALARK
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