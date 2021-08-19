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***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 20:19



***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
169.376 41.793 109.028 20.384
Satışların Maliyeti
-79.337 -57.252 -43.107 -31.128
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
90.039 -15.459 65.921 -10.744
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
105.069 67.362 51.374 30.737
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
21.046 18.355 10.733 9.362
Kambiyo Gelirleri
11.579 12.326 3.984 5.570
Faiz Gelirleri
71.965 36.348 36.442 15.616
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
479 333 215 189
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
87.754 -14.534
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.903 2.906 10.542 902
Ana Ortaklık Payları
224.358 60.253 77.212 -15.436



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959503


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PENTA 90,45 17.680.864 % 17,01  
DOBUR 23,20 3.549.787 % 13,84  
ESCAR 20,24 92.538.198 % 10,78  
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Riyal 2,2608 2,2721 % 0,65  
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Altın Ons 1.780 1.781 -7,36  
Altın Gr. 488 488 2,45  
Cumhuriyet 3.235 3.284 2,00  
Tam 3.217 3.298 -0,29  
Yarım 1.555 1.595 -0,14  
Çeyrek 780 798 -0,07  
Gümüş.Ons 23,21 23,24 -0,28  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 -0,02  
B. Petrol 66,16 66,16 -2,07  
Seans Raporu 18:05
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