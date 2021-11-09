***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat335.691 76.165 166.315 34.372Satışların Maliyeti-132.961 -94.449 -53.624 -37.197TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)202.730 -18.284 112.691 -2.825Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı171.740 108.366 66.671 41.004Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri32.921 28.752 11.875 10.397Kambiyo Gelirleri26.728 25.879 15.149 13.553Faiz Gelirleri111.005 53.206 39.040 16.858Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler1.086 529 607 196Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-35.379 -31.935 -13.006 -12.386Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri-1.135 -717 -302 -267Kambiyo Giderleri0 -17.190 0 -7.844Faiz Giderleri-31.910 -12.457 -11.390 -4.000Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler-2.334 -1.571 -1.314 -275FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)136.361 76.431 53.665 28.618BRÜT KAR (ZARAR)339.091 58.147 166.356 25.793Genel Yönetim Giderleri-43.537 -42.811 -14.669 -12.678Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14.674 24.988 -7.550 7.585Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-7.303 -898 -5.242 -23ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)302.925 39.426 138.895 20.677Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler81.085 112.185 11.254 60.096Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 1.442Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar51 0 -708 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)384.061 151.611 149.441 82.215Finansman Giderleri-12.198 -18.896 -5.759 -4.127SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)371.863 132.715 143.682 78.088Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-49.583 -80.926 -9.522 -27.835Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -43.380 -91.751 -8.274 -25.994Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -6.203 10.825 -1.248 -1.841SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)322.280 51.789 134.160 50.253DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20 0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)322.280 51.789 134.160 50.253Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 21.381 -3.201 11.400 -535Ana Ortaklık Payları19 300.899 54.990 122.760 50.788Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,74300000 0,15200000 0,30300000 0,14100000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,74300000 0,15200000 0,30300000 0,14100000Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 221.042 109.142Finansal Yatırımlar5 472.952 568.326Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar40.564 93.110Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar40.564 93.110Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar432.388 475.216Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar432.388 475.216Ticari Alacaklar7 53.190 43.400İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar53.190 43.400Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar8 923.706 611.056Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar923.706 611.056Diğer Alacaklar17 25.315 9.567İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.061 157.065 -163.789 -6.724 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-138 -138 -138 112.556 112.556 54.990 54.990 167.408 8.472 175.880Dönem Karı (Zararı)54.990 54.990 54.990 -3.201 51.789Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-138 -138 -138 112.556 112.556 112.418 11.673 124.091Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-28.800 -28.800 -28.800 -28.800Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)20.853 51.499 -20.853 20.853 20.853 72.352 2.246 74.598Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)341 341 341Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-455 -7.381 -7.381 -7.836 11.059 3.223Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)248 248 248 248Dönem Sonu Bakiyeler19 450.000 85.986 -70.165 56.785 -455 -138 -138 -138 313.981 313.981 110.379 707.275 54.990 762.265 1.708.638 51.801 1.760.439Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 450.000 85.986 -39.706 103.422 -3.774 -337 -337 -337 276.378 276.378 79.920 717.734 48.507 766.241 1.718.130 62.663 1.780.793Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar450.000 85.986 -39.706 103.422 -3.774 -337 -337 -337 276.378 276.378 79.920 717.734 48.507 766.241 1.718.130 62.663 1.780.793Transferler-18.831 3.774 337 337 337 96.290 -33.063 -48.507 -81.570 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-241 -241 -241 99.803 -40.151 -40.151 59.652 300.899 300.899 360.310 34.196 394.506Dönem Karı (Zararı)300.899 300.899 300.899 21.381 322.280Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-241 -241 -241 99.803 -40.151 -40.151 59.652 59.411 12.815 72.226Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler31.400 31.400Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)856 856 856 856Dönem Sonu Bakiyeler19 450.000 85.986 -39.706 84.591 0 -241 -241 -241 376.181 -40.151 -40.151 336.030 176.210 685.527 300.899 986.426 2.079.296 128.259 2.207.555Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-82.073 -249.944İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları477.007 161.078Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri335.691 76.165Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri141.316 84.913İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-159.581 -106.521Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler-99.340 -61.995Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları-32.653 -13.872Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-27.472 -30.557Kira Ödemeleri-116 -97Faaliyetlerden Net Nakit Akışları317.426 54.557Alınan Faiz445 2.518Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -34.880 -64.017Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4,8,18 -365.064 -243.002YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-125.669 125.590İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-12.551 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri62.765 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-8.242 -27.496Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.315 116Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.315 116Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-186.307 -7.208Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -185.934 -7.194Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -373 -14Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)17.351 160.178FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI287.746 86.711Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 12.551Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri31.608 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri31.608 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 72.352Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 72.352Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri532.668 379.764Kredilerden Nakit Girişleri5,8 532.668 379.764Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-258.716 -330.129Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5,8 -258.716 -330.129Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.744 -5.851Ödenen Temettüler0 -28.800Ödenen Faiz-11.554 -12.829Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-516 -347YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)80.004 -37.643Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi31.811 26.399NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)111.815 -11.244DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ109.085 134.700DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26 220.900 123.456Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)322.280 51.789 134.160 50.253DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-266 -149 -137 -120Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-266 -149 -137 -120Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar72.492 124.240 15.222 62.588Yabancı Para Çevrim Farkları112.643 124.240 18.931 62.588Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)112.643 124.240 18.931 62.588Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-42.828 0 -3.956 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı-42.828 0 -3.956 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.677 0 247 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.677 0 247 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)72.226 124.091 15.085 62.468TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)394.506 175.880 149.245 112.721Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar34.196 8.472 13.293 5.566Ana Ortaklık Payları360.310 167.408 135.952 107.155http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976709BIST