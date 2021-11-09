***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2021 23:29
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
335.691 76.165 166.315 34.372
Satışların Maliyeti
-132.961 -94.449 -53.624 -37.197
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
202.730 -18.284 112.691 -2.825
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
171.740 108.366 66.671 41.004
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
32.921 28.752 11.875 10.397
Kambiyo Gelirleri
26.728 25.879 15.149 13.553
Faiz Gelirleri
111.005 53.206 39.040 16.858
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
1.086 529 607 196
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-35.379 -31.935 -13.006 -12.386
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-1.135 -717 -302 -267
Kambiyo Giderleri
0 -17.190 0 -7.844
Faiz Giderleri
-31.910 -12.457 -11.390 -4.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
-2.334 -1.571 -1.314 -275
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
136.361 76.431 53.665 28.618
BRÜT KAR (ZARAR)
339.091 58.147 166.356 25.793
Genel Yönetim Giderleri
-43.537 -42.811 -14.669 -12.678
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14.674 24.988 -7.550 7.585
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.303 -898 -5.242 -23
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
302.925 39.426 138.895 20.677
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
81.085 112.185 11.254 60.096
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 1.442
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
51 0 -708 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
384.061 151.611 149.441 82.215
Finansman Giderleri
-12.198 -18.896 -5.759 -4.127
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
371.863 132.715 143.682 78.088
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-49.583 -80.926 -9.522 -27.835
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -43.380 -91.751 -8.274 -25.994
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -6.203 10.825 -1.248 -1.841
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
322.280 51.789 134.160 50.253
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
322.280 51.789 134.160 50.253
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 21.381 -3.201 11.400 -535
Ana Ortaklık Payları
19 300.899 54.990 122.760 50.788
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,74300000 0,15200000 0,30300000 0,14100000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,74300000 0,15200000 0,30300000 0,14100000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 221.042 109.142
Finansal Yatırımlar
5 472.952 568.326
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
40.564 93.110
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
40.564 93.110
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
432.388 475.216
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
432.388 475.216
Ticari Alacaklar
7 53.190 43.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
53.190 43.400
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 923.706 611.056
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
923.706 611.056
Diğer Alacaklar
17 25.315 9.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.061 157.065 -163.789 -6.724 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-138 -138 -138 112.556 112.556 54.990 54.990 167.408 8.472 175.880
Dönem Karı (Zararı)
54.990 54.990 54.990 -3.201 51.789
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-138 -138 -138 112.556 112.556 112.418 11.673 124.091
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-28.800 -28.800 -28.800 -28.800
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
20.853 51.499 -20.853 20.853 20.853 72.352 2.246 74.598
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
341 341 341
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-455 -7.381 -7.381 -7.836 11.059 3.223
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
248 248 248 248
Dönem Sonu Bakiyeler
19 450.000 85.986 -70.165 56.785 -455 -138 -138 -138 313.981 313.981 110.379 707.275 54.990 762.265 1.708.638 51.801 1.760.439
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 450.000 85.986 -39.706 103.422 -3.774 -337 -337 -337 276.378 276.378 79.920 717.734 48.507 766.241 1.718.130 62.663 1.780.793
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
450.000 85.986 -39.706 103.422 -3.774 -337 -337 -337 276.378 276.378 79.920 717.734 48.507 766.241 1.718.130 62.663 1.780.793
Transferler
-18.831 3.774 337 337 337 96.290 -33.063 -48.507 -81.570 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-241 -241 -241 99.803 -40.151 -40.151 59.652 300.899 300.899 360.310 34.196 394.506
Dönem Karı (Zararı)
300.899 300.899 300.899 21.381 322.280
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-241 -241 -241 99.803 -40.151 -40.151 59.652 59.411 12.815 72.226
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
31.400 31.400
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
856 856 856 856
Dönem Sonu Bakiyeler
19 450.000 85.986 -39.706 84.591 0 -241 -241 -241 376.181 -40.151 -40.151 336.030 176.210 685.527 300.899 986.426 2.079.296 128.259 2.207.555
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.073 -249.944
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
477.007 161.078
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
335.691 76.165
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
141.316 84.913
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-159.581 -106.521
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-99.340 -61.995
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-32.653 -13.872
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.472 -30.557
Kira Ödemeleri
-116 -97
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
317.426 54.557
Alınan Faiz
445 2.518
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -34.880 -64.017
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4,8,18 -365.064 -243.002
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-125.669 125.590
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-12.551 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
62.765 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-8.242 -27.496
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.315 116
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.315 116
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-186.307 -7.208
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -185.934 -7.194
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -373 -14
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17.351 160.178
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
287.746 86.711
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 12.551
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.608 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.608 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 72.352
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 72.352
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
532.668 379.764
Kredilerden Nakit Girişleri
5,8 532.668 379.764
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-258.716 -330.129
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5,8 -258.716 -330.129
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.744 -5.851
Ödenen Temettüler
0 -28.800
Ödenen Faiz
-11.554 -12.829
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-516 -347
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
80.004 -37.643
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
31.811 26.399
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
111.815 -11.244
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
109.085 134.700
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 220.900 123.456
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
322.280 51.789 134.160 50.253
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-266 -149 -137 -120
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-266 -149 -137 -120
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
72.492 124.240 15.222 62.588
Yabancı Para Çevrim Farkları
112.643 124.240 18.931 62.588
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
112.643 124.240 18.931 62.588
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-42.828 0 -3.956 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı
-42.828 0 -3.956 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.677 0 247 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.677 0 247 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
72.226 124.091 15.085 62.468
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
394.506 175.880 149.245 112.721
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
34.196 8.472 13.293 5.566
Ana Ortaklık Payları
360.310 167.408 135.952 107.155
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976709
BIST