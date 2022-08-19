***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat476.783 169.376 268.628 109.028Satışların Maliyeti-167.010 -79.337 -90.507 -43.107TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)309.773 90.039 178.121 65.921Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı165.308 105.069 90.099 51.374Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri34.073 21.046 18.246 10.733Kambiyo Gelirleri2.914 11.579 1.941 3.984Faiz Gelirleri123.371 71.965 67.103 36.442Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler4.950 479 2.809 215Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-42.635 -22.373 -24.612 -11.111Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri-1.662 -833 -936 -404Faiz Giderleri-37.202 -20.520 -20.989 -10.340Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler-3.771 -1.020 -2.687 -367FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)122.673 82.696 65.487 40.263BRÜT KAR (ZARAR)432.446 172.735 243.608 106.184Genel Yönetim Giderleri-56.599 -28.868 -37.198 -15.487Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16.925 22.224 9.518 9.240Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.532 -2.061 -157 -748ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)391.240 164.030 215.771 99.189Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler220.629 69.831 132.310 20.087Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-2.566 0 -2.566 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 759 0 -920FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)609.303 234.620 345.515 118.356Finansman Giderleri-22.638 -6.439 -12.552 -3.503SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)586.665 228.181 332.963 114.853Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-53.453 -40.061 -29.858 -20.515Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -48.227 -35.106 -27.247 -16.771Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -5.226 -4.955 -2.611 -3.744SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)533.212 188.120 303.105 94.338DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20 0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)533.212 188.120 303.105 94.338Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 40.423 9.981 25.522 7.094Ana Ortaklık Payları19 492.789 178.139 277.583 87.244Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 1,21700000 0,44000000 0,68500000 0,21500000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 1,21700000 0,44000000 0,68500000 0,21500000Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 749.903 588.207Finansal Yatırımlar5 1.022.839 416.916Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar500.546 43.135Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar500.546 43.135Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar522.293 373.781Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar522.293 373.781Ticari Alacaklar7 168.696 139.019İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar168.696 139.019Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar8 950.907 996.913Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar950.907 996.913Diğer Alacaklar17 28.635 13.352İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar28.635 13.352Stoklar9 7.616 4.510Peşin Ödenmiş Giderler18.563 8.679İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18.563 8.679Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 43 13Diğer Dönen Varlıklar18 3.522 3.051İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.522 3.051ARA TOPLAM2.950.724 2.170.660Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar20 312 312TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.951.036 2.170.972DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 377 377Ticari Alacaklar7 416.535 333.225İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar416.535 333.225Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar8 5.257 5.077Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar5.257 5.077Diğer Alacaklar17 4 4İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4 4Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 0 12.351Maddi Duran Varlıklar11 2.078.932 1.639.459Binalar2 2Tesis, Makine ve Cihazlar319 365Taşıtlar1.793.661 1.475.290Mobilya ve Demirbaşlar1.337 1.372Özel Maliyetler542 339Yapılmakta Olan Yatırımlar282.261 161.281Diğer Maddi Duran Varlıklar810 810Kullanım Hakkı Varlıkları11.1 8.782 2.795Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 832 863Markalar4 4Lisanslar780 833Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar48 26Peşin Ödenmiş Giderler3 8İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 8Ertelenmiş Vergi Varlığı15 3.190 3.286Diğer Duran Varlıklar5 5İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar5 5TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.513.917 1.997.450TOPLAM VARLIKLAR5.464.953 4.168.422KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 75.485 40.097İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.473 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.473 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar73.012 40.097Banka Kredileri71.850 40.040Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.162 57Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 389.577 115.605İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları366 876Kiralama İşlemlerinden Borçlar366 876İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları389.211 114.729Banka Kredileri387.176 113.783Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.035 946Ticari Borçlar7 28.310 8.231İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar28.310 8.231Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar8 330.088 297.852Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar34.911 122.354Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar295.177 175.498Diğer Borçlar17 156.124 17.044İlişkili Taraflara Diğer Borçlar123.750 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar32.374 17.044Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24.780 16.142İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24.780 16.142Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 29.880 69.433Kısa Vadeli Karşılıklar9.473 8.584Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 3.525 3.506Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 5.948 5.078Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 66 25İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler66 25ARA TOPLAM1.043.783 573.013TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.043.783 573.013UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 464.747 623.237İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar501 694Kiralama İşlemlerinden Borçlar501 694İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar464.246 622.543Banka Kredileri461.521 622.052Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.725 491Uzun Vadeli Karşılıklar8.570 5.784Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 8.570 5.784Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 21.613 8.105TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER494.930 637.126TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.538.713 1.210.139ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19 3.640.316 2.756.836Ödenmiş Sermaye450.000 450.000Sermaye Düzeltme Farkları85.986 85.986Geri Alınmış Paylar (-)-39.706 -39.706Paylara İlişkin Primler (İskontolar)84.591 84.591Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-570 52Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-570 52Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-570 52Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.191.447 689.621Yabancı Para Çevrim Farkları1.146.570 784.716Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)44.877 -95.095Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)44.877 -95.095Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler187.643 176.210Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı80.310 80.310Yasal Yedekler67.627 56.194Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler39.706 39.706Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.188.136 686.076Net Dönem Karı veya Zararı285.924 201.447TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.926.240 2.958.283TOPLAM KAYNAKLAR5.464.953 4.168.422Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 450.000 85.986 -39.706 103.422 -3.774 -337 -337 -337 276.378 276.378 79.920 717.734 48.507 766.241 1.718.130 62.663 1.780.793Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar450.000 85.986 -39.706 103.422 -3.774 -337 -337 -337 276.378 276.378 79.920 717.734 48.507 766.241 1.718.130 62.663 1.780.793Transferler3.774 337 337 337 96.290 -51.894 -48.507 -100.401 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-115 -115 -115 82.776 -36.442 -36.442 46.334 178.139 178.139 224.358 20.903 245.261Dönem Karı (Zararı)178.139 178.139 178.139 9.981 188.120Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-115 -115 -115 82.776 -36.442 -36.442 46.334 46.219 10.922 57.141Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler19 450.000 85.986 -39.706 103.422 -115 -115 -115 359.154 -36.442 -36.442 322.712 176.210 665.840 178.139 843.979 1.942.488 83.566 2.026.054Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 450.000 85.986 -39.706 84.591 52 52 52 784.716 -95.095 -95.095 689.621 176.210 686.076 624.006 1.310.082 2.756.836 201.447 2.958.283Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar450.000 85.986 -39.706 84.591 52 52 52 784.716 -95.095 -95.095 689.621 176.210 686.076 624.006 1.310.082 2.756.836 201.447 2.958.283Transferler-52 -52 -52 11.433 612.625 -624.006 -11.381 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-570 -570 -570 361.854 139.972 139.972 501.826 492.789 492.789 994.045 84.477 1.078.522Dönem Karı (Zararı)492.789 492.789 492.789 40.423 533.212Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-570 -570 -570 361.854 139.972 139.972 501.826 501.256 44.054 545.310Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-112.500 -112.500 -112.500 -112.500Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.935 1.935 1.935 1.935Dönem Sonu Bakiyeler19 450.000 85.986 -39.706 84.591 -570 -570 -570 1.146.570 44.877 44.877 1.191.447 187.643 1.188.136 492.789 1.680.925 3.640.316 285.924 3.926.240Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI183.577 98.080İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları598.594 261.879Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri476.783 169.376Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri121.811 92.503İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-301.933 -97.698Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler-118.856 -57.107Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları-154.315 -22.031Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-28.668 -18.494Kira Ödemeleri-94 -66Faaliyetlerden Net Nakit Akışları296.661 164.181Alınan Faiz760 4.768Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -31.355 -18.004Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4,8,18 -82.489 -52.865YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-388.809 -70.584İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri12.202 -13.259Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri14.084 62.765Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-397.732 -6.748Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri140 720Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri140 720Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-83.985 -126.986Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -83.950 -126.694Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -35 -292Alınan Faiz12.339 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)54.143 12.924FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI235.896 239.358Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri705.846 472.332Kredilerden Nakit Girişleri5,8 705.846 472.332Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-442.478 -223.009Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5,8 -442.478 -223.009Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.031 -3.708Ödenen Faiz-22.017 -6.133Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-424 -124YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.664 266.854Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi13.969 31.504NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.633 298.358DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ588.184 109.085DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26 632.817 407.443Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)533.212 188.120 303.105 94.338DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-605 -129 -337 -92Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-605 -129 -337 -92Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar545.915 57.270 398.355 -6.492Yabancı Para Çevrim Farkları405.943 93.712 255.450 29.950Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)405.943 93.712 255.450 29.950Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)148.512 -38.872 151.624 -38.872Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı148.512 -38.872 151.624 -38.872Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.540 2.430 -8.719 2.430Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-8.540 2.430 -8.719 2.430DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)545.310 57.141 398.018 -6.584TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.078.522 245.261 701.123 87.754Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar84.477 20.903 53.163 10.542Ana Ortaklık Payları994.045 224.358 647.960 77.212http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057295BIST