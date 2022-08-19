***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 19:12
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
476.783 169.376 268.628 109.028
Satışların Maliyeti
-167.010 -79.337 -90.507 -43.107
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
309.773 90.039 178.121 65.921
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
165.308 105.069 90.099 51.374
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
34.073 21.046 18.246 10.733
Kambiyo Gelirleri
2.914 11.579 1.941 3.984
Faiz Gelirleri
123.371 71.965 67.103 36.442
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
4.950 479 2.809 215
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-42.635 -22.373 -24.612 -11.111
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-1.662 -833 -936 -404
Faiz Giderleri
-37.202 -20.520 -20.989 -10.340
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
-3.771 -1.020 -2.687 -367
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
122.673 82.696 65.487 40.263
BRÜT KAR (ZARAR)
432.446 172.735 243.608 106.184
Genel Yönetim Giderleri
-56.599 -28.868 -37.198 -15.487
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.925 22.224 9.518 9.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.532 -2.061 -157 -748
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
391.240 164.030 215.771 99.189
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
220.629 69.831 132.310 20.087
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.566 0 -2.566 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 759 0 -920
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
609.303 234.620 345.515 118.356
Finansman Giderleri
-22.638 -6.439 -12.552 -3.503
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
586.665 228.181 332.963 114.853
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-53.453 -40.061 -29.858 -20.515
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -48.227 -35.106 -27.247 -16.771
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -5.226 -4.955 -2.611 -3.744
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
533.212 188.120 303.105 94.338
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
533.212 188.120 303.105 94.338
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 40.423 9.981 25.522 7.094
Ana Ortaklık Payları
19 492.789 178.139 277.583 87.244
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 1,21700000 0,44000000 0,68500000 0,21500000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 1,21700000 0,44000000 0,68500000 0,21500000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 749.903 588.207
Finansal Yatırımlar
5 1.022.839 416.916
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
500.546 43.135
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
500.546 43.135
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
522.293 373.781
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
522.293 373.781
Ticari Alacaklar
7 168.696 139.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
168.696 139.019
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 950.907 996.913
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
950.907 996.913
Diğer Alacaklar
17 28.635 13.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
28.635 13.352
Stoklar
9 7.616 4.510
Peşin Ödenmiş Giderler
18.563 8.679
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18.563 8.679
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 43 13
Diğer Dönen Varlıklar
18 3.522 3.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.522 3.051
ARA TOPLAM
2.950.724 2.170.660
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
20 312 312
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.951.036 2.170.972
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 377 377
Ticari Alacaklar
7 416.535 333.225
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
416.535 333.225
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 5.257 5.077
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
5.257 5.077
Diğer Alacaklar
17 4 4
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 4
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 0 12.351
Maddi Duran Varlıklar
11 2.078.932 1.639.459
Binalar
2 2
Tesis, Makine ve Cihazlar
319 365
Taşıtlar
1.793.661 1.475.290
Mobilya ve Demirbaşlar
1.337 1.372
Özel Maliyetler
542 339
Yapılmakta Olan Yatırımlar
282.261 161.281
Diğer Maddi Duran Varlıklar
810 810
Kullanım Hakkı Varlıkları
11.1 8.782 2.795
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 832 863
Markalar
4 4
Lisanslar
780 833
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
48 26
Peşin Ödenmiş Giderler
3 8
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 8
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 3.190 3.286
Diğer Duran Varlıklar
5 5
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
5 5
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.513.917 1.997.450
TOPLAM VARLIKLAR
5.464.953 4.168.422
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 75.485 40.097
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.473 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.473 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
73.012 40.097
Banka Kredileri
71.850 40.040
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.162 57
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 389.577 115.605
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
366 876
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
366 876
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
389.211 114.729
Banka Kredileri
387.176 113.783
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.035 946
Ticari Borçlar
7 28.310 8.231
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
28.310 8.231
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
8 330.088 297.852
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
34.911 122.354
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
295.177 175.498
Diğer Borçlar
17 156.124 17.044
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
123.750 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
32.374 17.044
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24.780 16.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24.780 16.142
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 29.880 69.433
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.473 8.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.525 3.506
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 5.948 5.078
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 66 25
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
66 25
ARA TOPLAM
1.043.783 573.013
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.043.783 573.013
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 464.747 623.237
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
501 694
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
501 694
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
464.246 622.543
Banka Kredileri
461.521 622.052
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.725 491
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.570 5.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 8.570 5.784
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 21.613 8.105
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
494.930 637.126
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.538.713 1.210.139
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 3.640.316 2.756.836
Ödenmiş Sermaye
450.000 450.000
Sermaye Düzeltme Farkları
85.986 85.986
Geri Alınmış Paylar (-)
-39.706 -39.706
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
84.591 84.591
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-570 52
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-570 52
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-570 52
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.191.447 689.621
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.146.570 784.716
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
44.877 -95.095
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
44.877 -95.095
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
187.643 176.210
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
80.310 80.310
Yasal Yedekler
67.627 56.194
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
39.706 39.706
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.188.136 686.076
Net Dönem Karı veya Zararı
285.924 201.447
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.926.240 2.958.283
TOPLAM KAYNAKLAR
5.464.953 4.168.422
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 450.000 85.986 -39.706 103.422 -3.774 -337 -337 -337 276.378 276.378 79.920 717.734 48.507 766.241 1.718.130 62.663 1.780.793
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
450.000 85.986 -39.706 103.422 -3.774 -337 -337 -337 276.378 276.378 79.920 717.734 48.507 766.241 1.718.130 62.663 1.780.793
Transferler
3.774 337 337 337 96.290 -51.894 -48.507 -100.401 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-115 -115 -115 82.776 -36.442 -36.442 46.334 178.139 178.139 224.358 20.903 245.261
Dönem Karı (Zararı)
178.139 178.139 178.139 9.981 188.120
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-115 -115 -115 82.776 -36.442 -36.442 46.334 46.219 10.922 57.141
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 450.000 85.986 -39.706 103.422 -115 -115 -115 359.154 -36.442 -36.442 322.712 176.210 665.840 178.139 843.979 1.942.488 83.566 2.026.054
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 450.000 85.986 -39.706 84.591 52 52 52 784.716 -95.095 -95.095 689.621 176.210 686.076 624.006 1.310.082 2.756.836 201.447 2.958.283
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
450.000 85.986 -39.706 84.591 52 52 52 784.716 -95.095 -95.095 689.621 176.210 686.076 624.006 1.310.082 2.756.836 201.447 2.958.283
Transferler
-52 -52 -52 11.433 612.625 -624.006 -11.381 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-570 -570 -570 361.854 139.972 139.972 501.826 492.789 492.789 994.045 84.477 1.078.522
Dönem Karı (Zararı)
492.789 492.789 492.789 40.423 533.212
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-570 -570 -570 361.854 139.972 139.972 501.826 501.256 44.054 545.310
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-112.500 -112.500 -112.500 -112.500
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.935 1.935 1.935 1.935
Dönem Sonu Bakiyeler
19 450.000 85.986 -39.706 84.591 -570 -570 -570 1.146.570 44.877 44.877 1.191.447 187.643 1.188.136 492.789 1.680.925 3.640.316 285.924 3.926.240
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
183.577 98.080
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
598.594 261.879
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
476.783 169.376
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
121.811 92.503
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-301.933 -97.698
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-118.856 -57.107
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-154.315 -22.031
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.668 -18.494
Kira Ödemeleri
-94 -66
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
296.661 164.181
Alınan Faiz
760 4.768
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -31.355 -18.004
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4,8,18 -82.489 -52.865
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-388.809 -70.584
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
12.202 -13.259
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
14.084 62.765
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-397.732 -6.748
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
140 720
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
140 720
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-83.985 -126.986
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -83.950 -126.694
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -35 -292
Alınan Faiz
12.339 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
54.143 12.924
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
235.896 239.358
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
705.846 472.332
Kredilerden Nakit Girişleri
5,8 705.846 472.332
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-442.478 -223.009
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5,8 -442.478 -223.009
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.031 -3.708
Ödenen Faiz
-22.017 -6.133
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-424 -124
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.664 266.854
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
13.969 31.504
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.633 298.358
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
588.184 109.085
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 632.817 407.443
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
533.212 188.120 303.105 94.338
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-605 -129 -337 -92
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-605 -129 -337 -92
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
545.915 57.270 398.355 -6.492
Yabancı Para Çevrim Farkları
405.943 93.712 255.450 29.950
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
405.943 93.712 255.450 29.950
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
148.512 -38.872 151.624 -38.872
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı
148.512 -38.872 151.624 -38.872
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.540 2.430 -8.719 2.430
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-8.540 2.430 -8.719 2.430
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
545.310 57.141 398.018 -6.584
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.078.522 245.261 701.123 87.754
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
84.477 20.903 53.163 10.542
Ana Ortaklık Payları
994.045 224.358 647.960 77.212
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057295
BIST