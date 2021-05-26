***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi GSD Holding A.Ş.'nin 26 Mayıs 2021 tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun Sonucunun BildirilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 02.04.2021Genel Kurul Tarihi 26.05.2021Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.05.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe MALTEPEAdres Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok. No:3 34854 Küçükyalı, Maltepe, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,3 - Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2020 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - Şirket'in 2020 yılına ait mali tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - 2020 yılı karının yedeklere ayrılması veya dağıtılmasına karar verilmesi, yönetim kurulunun, genel kurula karın dağıtılmamasını önermesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilginin pay sahiplerine sunulması,7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin Genel Kurul'ca belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,10 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin kabulünün genel kurulun onayına sunulması,11 - Şirket'in 2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının Genel Kurul'ca belirlenmesi,12 - 31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu'nca onaylanan bağış ve yardım politikası doğrultusunda 2020 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile varsa politika değişiklikleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının Genel Kurul'ca belirlenmesi,13 - SPK'nın 03.01.2014 Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bu konuda görüş bildirmek isteyen pay sahiplerine söz verilmesi,16 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,17 - Şirket'in pay geri alım ve satım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,18 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 gsdho-ogk-26.05.21- ilan metni.pdf - İlan MetniEK: 2 kar dağıtım tablosu 31.12.2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin, 26 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 2020 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların özeti aşağıda belirtilmiş olup Genel Kurulu'na ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi pdf olarak ekte sunulmuştur.1- Toplantı başkanının seçilmesine oy birliği ile karar verildi.2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılına ait yıllık faaliyet raporu, Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2020 yılına ait bağımsız denetim raporu ve Şirket'in 2020 yılına ait mali tabloları oy çokluğu ile onaylanmıştır.3 - Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.4 - Şirketimizin yasal kayıtlarında yer alan 399.921.038,34 TL 2020 yılı net karından 15.980.552,09 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması, kalan 80.309.996,60 TL'nin özel fonlar hesabına, geri kalan 303.630.489,66 TL tutarın olağanüstü yedek akçelere ayrılması, TFRS finansal tablolarımıza göre 48.507 Bin TL (konsolide) net dönem karından birinci tertip yedek akçe tutarı düşüldükten sonra, kalan net dönem karından 32.526 Bin TL ve geçmiş yıl karından da 47.784 Bin TL karşılanmak üzere toplam 80.310 Bin TL'nin kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler hesabına aktarılması, şeklindeki önergesi okundu, Yönetim Kurulu'nun önergesinin aynen kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.5- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi oy çokluğu ile kabul edildi.6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 5.000,00 TL ve buna ek olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 5.000,00 TL ek ücret ödenmesi kararlaştırılmıştır.7- Şirket'in 2021 yılı için bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim kuruluşu olarak onaylanmıştır.8- Şirket ana sözleşmesinin 7. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metinleri, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerindeki gibi aynen kabulüne oy çokluğu ile karar verilmiştir.9- Şirket'in 2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.10- 2020 yılı içerisinde 112.909,80 TL GSD Eğitim Vakfı'na, 100,00 TL Türk Eğitim Vakfı'na olmak üzere toplam 113.009,80 TL bağış yaptığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Şirket'in bağış ve yardım politikasında bir değişiklik olmadığı ve Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının 150.000,00 TL olarak kabulü onaylanmıştır.11- SPK'nın 03.01.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, Şirket'in 3.kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ve bundan elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususundaki açıklama hakkında ortaklara özet bilgi sunuldu.12- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.13- Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, Şirket'in yönetim kurulu tarafından verilen tek önergesi okundu ve pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem yapabilmeleri için izin verilmesine oy çokluğuyla karar verildi.14- Şirketimizin geri alınan payları ile ilgili pay sahiplerine bilgilendirme yapılmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 gsdho-ogk-tutanak-26.05.21 imzalı.pdf - TutanakEK: 2 hazirun listesi 26.05.2021 imzalı (TC nosuz).pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 gsdho-oy sonuç raporu 26.05.21 imzalı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk Açıklamalar2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Oy Sonuç Raporu ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938289BIST