***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkGSD HOLDİNG A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkGSD HOLDİNG A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi26.07.2016Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimizce 17.09.2020 tarihinde yapılan pay geri satış işlemlerine ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarGSDHO 17/09/2020 900.000 % 0,2 2,12 % 16,05 732.986,6 -GSDHO 17/09/2020 1.575.000 % 0,35 2,11 % 15,7 1.239.752,01 -GSDHO 17/09/2020 2.250.000 % 0,5 2,1 % 15,2 1.755.499,33 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875495BIST