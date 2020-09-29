***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
29.09.2020 18:25
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
GSD HOLDING A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
GSD HOLDING A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
26.07.2016
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimizce 29.09.2020 tarihinde yapılan pay geri satış işlemlerine ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
GSDHO 29/09/2020 978.181 % 0,2174 2,11 % 14,983 799.892,91 -
GSDHO 29/09/2020 482.106 % 0,1071 2,1 % 14,875 396.430,46 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877292
BIST
18:051.123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,08
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.112
18:057,8389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0383
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8572
En Düşük
7,7765
18:059,2078
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1037
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2188
En Düşük
9,0696
18:05477,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,82
|Açılış
|: 477,07
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
477,56
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,88
|6.443.427
|% 10,00
|
|EMNIS
|36,30
|657.030
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|1.123.053
|% 10,00
|
|ISGSY
|10,12
|22.742.401
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|2.306.160
|% 10,00
|
|KENT
|240,10
|156.509
|% -32,37
|
|BMELK
|9,27
|3.474.638
|% -10,00
|
|METUR
|8,57
|13.314.527
|% -9,98
|
|YONGA
|40,10
|6.301.515
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|11.398.408
|% -9,96
|
|SISE
|7,39
|4.658.283.999
|% -4,89
|
|GARAN
|6,90
|1.770.636.208
|% -1,29
|
|ASELS
|18,61
|1.723.857.336
|% 6,59
|
|KRDMD
|3,28
|1.098.975.543
|% 1,23
|
|TRKCM
|4,80
|673.716.517
|% -5,88
|
|SISE
|7,39
|4.658.283.999
|% -4,89
|
|KRDMD
|3,28
|1.098.975.543
|% 1,23
|
|CEMAS
|1,73
|487.983.271
|% 4,85
|
|GARAN
|6,90
|1.770.636.208
|% -1,29
|
|ODAS
|2,72
|656.753.457
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8349
|7,8389
|% 0,49
|
|Euro
|9,1935
|9,2078
|% 1,14
|
|Sterlin
|10,0339
|10,0842
|% 0,48
|
|Frank
|8,4690
|8,5200
|% 0,71
|
|Riyal
|2,0819
|2,0924
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|11,96
|
|Altın Gr.
|477
|477
|4,83
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|44,00
|
|Tam
|3.141
|3.220
|45,06
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|21,79
|
|Çeyrek
|761
|779
|10,90
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,23
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,12
|
|B. Petrol
|41,04
|41,04
|-1,83
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58OZRDN
Yüzde 6.61 oranında artışla 10.00 lira fiyatla işlem gören hissede 312, 587 adet işlem
-
17:56HDFGS
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 841, 262 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 120 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 20, 793.00 milyon TL de
-
17:54GLYHO
Yüzde -3.38 oranında düşüşle 4.57 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 033, 484 adet işlem
-
17:53TMPOL
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 283, 050 adet işlem