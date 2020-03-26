***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
26.03.2020 19:31
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu 26 Mart 2020 tarihinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, 2020 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının "iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın büyüme planları, yatırım faaliyetleri ve mevcut finansman yapıları göz önüne alınarak, karların bünyede tutulması yoluyla büyümenin finansmanı için kullanılması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun bedelsiz sermaye artırımlarına ilişkin düzenlemelerindeki kıstaslar karşılanabildiği ölçüde, olağanüstü yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan ya da doğrudan kar payından karşılanacak bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak dağıtılması" şeklinde belirlenmesinin ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ile Şirketimizin likidite durumu dikkate alınarak, söz konusu politikanın her yıl tekrar değerlendirilmesinin, Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832490
BIST
18:0591.528
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 2.464,56
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
91.807
En Düşük
88.481
18:056,3994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0163
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,5056
En Düşük
6,3809
18:057,0753
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,0906
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,1034
En Düşük
6,9707
18:05334,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,77
|Açılış
|: 334,53
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
339,07
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|4,62
|35.916.146
|% 10,00
|
|GSRAY
|1,76
|139.455.251
|% 10,00
|
|TGSAS
|3,08
|2.307.916
|% 10,00
|
|IPEKE
|7,92
|292.642.971
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,20
|39.488.568
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|7.177.242
|% -9,99
|
|NIBAS
|5,70
|748.508
|% -7,32
|
|ETILR
|1,95
|334.664
|% -6,25
|
|RALYH
|7,51
|54.587
|% -6,13
|
|QNBFB
|38,70
|2.755.893
|% -6,11
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ASELS
|24,26
|1.216.074.149
|% 3,50
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|AKBNK
|5,73
|520.244.459
|% 2,87
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|IHLGM
|0,84
|132.530.864
|% 9,09
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ODAS
|1,33
|178.488.836
|% 6,40
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7783
|7,8173
|% 2,27
|
|Frank
|6,6205
|6,6604
|% 1,22
|
|Riyal
|1,6984
|1,7069
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.627
|7,10
|
|Altın Gr.
|333
|334
|0,11
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,42
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,59
|26,59
|-0,80
|