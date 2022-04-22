***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu 22 Nisan 2022 tarihinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, 2022 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının "iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın büyüme planları, yatırım faaliyetleri ve mevcut finansman yapıları göz önüne alınarak, karların bünyede tutulması yoluyla büyümenin finansmanı için kullanılması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun bedelsiz sermaye artırımlarına ilişkin düzenlemelerindeki kıstaslar karşılanabildiği ölçüde, olağanüstü yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan ya da doğrudan kar payından karşılanacak bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak dağıtılması" şeklinde belirlenmesinin ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ile Şirketimizin likidite durumu dikkate alınarak, söz konusu politikanın her yıl tekrar değerlendirilmesinin, Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023210BIST