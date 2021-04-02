***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 02.04.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00023 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00031 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00049 0,0000000 0 0 0,0000000 0D Grubu, GSDHO, TRAGSDHO91Q9 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00023 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00031 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00049 0 0D Grubu, GSDHO, TRAGSDHO91Q9 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,Şirketimiz'in yasal kayıtlarında yer alan 399.921.038,34 TL 2020 yılı net karından 15.980.552,09 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, geri kalan 383.940.486,25 TL tutarındaki kısmın ve 48.507 Bin TL 2020 yılı konsolide TFRS net karından 15.981 Bin TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, geri kalan 32.526 Bin TL tutarındaki kısmın olağanüstü yedek akçelere ayrılmasının, Şirketimiz'in 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine, karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 kar dağıtımı 31.12.2020.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUGSD HOLDİNG A.Ş. 01.01.2020/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 450.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 40.213.324,97* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 136.731 483.571.742,224. Vergiler ( - ) -88.224 -83.650.703,885. Net Dönem Kârı 48.507 399.921.038,346. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -15.981 -15.980.552,098. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 32.526 383.940.486,25Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 113 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 32.639 383.940.486,2511. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 32.526 383.940.486,2520. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0C Grubu 0 0 0 0 0D Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları1) Birinci tertip yasal yedek akçenin matrahı, yasal kayıtlarda yer alan net dönem kârı (vergi sonrası kâr)'ndan, varsa yasal kayıtlara göre geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle bulunan tutardır. Birinci tertip yasal yedek akçe, Türk Ticaret Kanunu(TTK)'nun 519.maddesi çerçevesinde, bu matrahın %5'i alınarak hesaplanır.(2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımı düzenlemesine göre, payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için, asgari kar dağıtım zorunluluğu bulunmamaktadır konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan şirketler, yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, net dağıtılabilir kar tutarını, SPK'nın II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplayacaklardır.(3) Hesap dönemi içinde yapılan bağışlar, sadece birinci kar payının hesaplanmasında net dağıtılabilir dönem karına eklenir. Kar dağıtımının geri kalan hesaplamalarında bağış hariç olan net dağıtılabilir dönem karı kullanılır.(4) Kârda imtiyazlı pay grubu yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923004BIST