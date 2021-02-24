***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.02.2021 17:40
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 24.02.2021
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz 24.02.2021 tarih 2021/04 no'lu kararı ile
Ana Sözleşmemizin 7. maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanımızın 1.000.000.000 (BirMilyar) TL'den 1.500.000.000 (BirMilyarBeşyüzmilyon) TL'ye yükseltilmesine ve Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına,
Şirket Ana Sözleşmesinin 7. maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanı maddesinin söz konusu kayıtlı sermaye tavanı artışına ve geçerlilik süresine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunarak gerekli izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 gsdho-anasözleşme tadil metni-kayıtlı sermaye tavanı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912290
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