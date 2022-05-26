***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
26.05.2022 17:43
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Kadın üye sayısı 1, kadın üye oranı %11.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032756
BIST
17:432.453
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 34,90
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.456
En Düşük
2.421
17:4316,3196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0450
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,2440
17:4317,5281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0586
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4329
17:43969,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,07
|Açılış
|: 969,70
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
965,08
BIST En Aktif Hisseler17:43
|GESAN
|26,18
|128.790.187
|% 10,00
|
|OYYAT
|78,65
|106.093.060
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|30.320.327
|% 9,99
|
|KARSN
|6,40
|1.882.142.523
|% 9,97
|
|RODRG
|16,00
|3.850.855
|% 9,97
|
|KZBGY
|75,15
|47.849.018
|% -9,95
|
|MEPET
|3,67
|42.562.830
|% -9,83
|
|NUGYO
|5,03
|219.025.513
|% -9,37
|
|HUNER
|2,56
|72.236.463
|% -5,88
|
|EMKEL
|2,36
|30.031.551
|% -4,84
|
|THYAO
|44,46
|5.618.488.083
|% 4,22
|
|SISE
|20,88
|2.584.572.824
|% -0,76
|
|KARSN
|6,40
|1.882.142.523
|% 9,97
|
|ARCLK
|81,15
|1.659.545.116
|% 9,07
|
|KOZAL
|192,40
|1.541.572.289
|% 2,72
|
|KARSN
|6,40
|1.882.142.523
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,33
|321.439.479
|% 5,56
|
|YKBNK
|4,57
|784.996.123
|% 1,11
|
|DOHOL
|3,76
|617.961.404
|% 3,01
|
|EKGYO
|2,62
|433.162.485
|% 0,77
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3104
|16,3196
|% -0,27
|
|Euro
|17,4985
|17,5281
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,3994
|20,5017
|% -0,57
|
|Frank
|16,9093
|17,0111
|% -0,16
|
|Riyal
|4,3314
|4,3531
|% -0,38
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-5,47
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-6,01
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,97
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,06
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,51
|