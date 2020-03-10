***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı1 adet yatırımcı toplantısı, 1 adet telekonferans ve 55 telefon görüşmesi yapılmıştır.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756670Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıİngilizce olarak sunulmamıştır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıYıl içerisinde böyle bir işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıİlgili maddede yer alan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıİlgili madde kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden işlemimiz bulunmamaktadır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Bağış ve Yardım PolitikasıBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765580Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıEsas Sözleşmenin 20. maddesiGenel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiGenel Kurul, sadece pay sahipleri ve ilgili şirket yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilmektedir.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıBulunmamaktadır.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 25,51.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Hayır.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Kar Dağıtım PolitikasıYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni"Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu’nun bu madde ile ilgili “Şirketimiz’in yasal kayıtlarında yer alan 252.996.557,98 TL 2018 yılı net karından 12.649.827,90 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, geri kalan 240.346.730,08 TL tutarındaki kısmın ve 293.188 Bin TL 2018 yılı konsolide TFRS net karından 12.650 Bin TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, geri kalan 280.538 Bin TL tutarındaki kısmın olağanüstü yedek akçelere ayrılması” şeklindeki önergesi okundu, Yönetim Kurulu’nun önergesinin aynen kabulüne katılanların oy birliğiyle karar verildi. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu’nun genel kurula karın dağıtılmamasını önermesi nedeniyle, bunun nedeni ile dağıtılmayan karın kullanım şeklinin Şirket’in kar dağıtım politikasında açıklandığı, pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. "Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765580Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı23/05/2019 0 % 48,98 % 25,5 % 23,48 Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Genel Kurul Toplantısı Genel Kurul Toplantısında yönetilen soru bulunmamaktadır. 13. madde 13 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765580İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)E) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler / Denetimden Sorumlu Komite’nin GörevleriFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)E) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler / Kurumsal Yönetim Komitesi’nin GörevleriFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)E) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler / Aday Gösterme Komitesi’nin GörevleriFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)E) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler / Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin GörevleriFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)E) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler / Ücret Komitesi’nin Görevleri4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıK) Finansal Durumun ve Faaliyet Sonuçlarının Değerlendirilmesi / Operasyonel ve Finansal Performans Hedeflerine İlişkin DeğerlendirmeKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Ücretlendirme Politikası / Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Düzey Yönetici Ücretlendirme PolitikasıFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıE) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler / Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Verilen Ücretler ile Sağlanan Diğer Tüm Menfaatler (Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 7 4Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 33 3 1Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) % 100 % 50 0 0Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 50 7 8Ücret Komitesi (Remuneration Committee) % 100 % 50 2 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiBulunmamaktadır.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiTurgut Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanı- Akgün Türer Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdürİç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıRiskin erken saptanması komitesi Yönetim Kurulu'na 4 adet solo, 4 adet konsolide rapor hazırlar.Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası"E) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler / Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / 5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı"Yönetim kurulu başkanının adıMehmet Turgut Yılmazİcra başkanı / genel müdürün adıAkgün TürerYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi değildir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıŞirketimizce yüksek maliyeti ve Türkiye’de yaygın bir uygulama olmaması nedeniyle uygulanmamaktadır.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıBulunmamaktadır.Kadın üyelerin sayısı ve oranıKadın üye sayısı 2, kadın üye oranı %22.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıMehmet Turgut Yılmaz İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 10/10/1986 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Akgün Türer İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 18/12/1996 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Ömer Asım Özgözükara İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 31/05/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677856 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Sedat Temeltaş İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 31/05/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677856 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Ekrem Can İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2010 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Cezmi Öztürk İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/06/2007 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Canan Sümer İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 07/08/2018 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)İsmail Sühan Özkan İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/05/2008 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Anna Gözübüyükoğlu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/05/2012 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Çalışanlara Yönelik Tazminat PolitikasıÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıYoktur.İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıKurumsal Yönetim Komitesi’ne veya Denetimden Sorumlu KomitesiŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgilerikyk@gsdholding.com.tr ve dsk@gsdholding.com.tr3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Bildirimler / Yönetime KatılımÇalışanların temsil edildiği yönetim organlarıYoktur.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüŞirketimiz işe alım politikaları oluştururken ve kariyer planlamaları yaparken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesini benimsemekte, yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda ise yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması hazırlamaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / İnsan Kaynakları PolitikasıPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / İnsan Kaynakları Politikasıİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıYoktur.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk PolitikasıKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler"Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Bağış ve Yardım Politikası. GSD Eğitim Vakfı'nın sosyal sorumluluk konusundaki faaliyetleri hakkında detaylı bilgi Yıllık Faaliyet Raporu'muzda açıklanmıştır."İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Politikası /3. Mevzuat ve Yasal Düzenlemelere İlişkin Etik İlke ve Kurallar başlığı altında yer verilmiştir.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları"Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Kimlik - Yönetim Kurulu - Sermaye - Ortaklık Yapısı - Ana Sözleşme - Genel Kurul Toplantısı - Bağımsız Denetim Şirketi - Politikalar - İç Yönergeler - Kurumsal Yönetim Uyum Raporları. Yatırımcı İlişkileri / Raporlar / Faaliyet Raporu - Bağımsız Denetim Raporu, Yatırımcı İlişkileri / Bildirimler / Pay Geri Alım - Özel Durum Açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri / Sıkça Sorulan Sorular, Yatırımcı İlişkileri / İletişim, Anasayfa / Keşfet / Yönetim Kurulu"Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ortaklık YapısıKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe ve İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıE) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komitelerb) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarasyon Şeması, Kurul ve Komitelerc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıE) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler / Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 Yılı Görev Dönemlerindeki Toplantı Sayıları ve Katılım Durumuç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYoktur.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYoktur.e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYoktur.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı"E) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler / Çalışanlara Sağlanan Hak ve Menfaatler, G) Bağış ve Yardım / GSD Grubu Bağış Yardım ve Sosyal Sorumluluk Harcamaları (Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince)"İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı25Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuAynı gün içinde bildirilmektedir.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / İç Yönergeler / Yönetim Kurulunun Çalışma Esas ve Usuller Hakkında İç YönergeÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırSınırlama yapılmamıştır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıE) Organizasyon Şeması, Kurul ve KomitelerKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Ömer Asım Özgözükara Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Sedat Temeltaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ömer Asım Özgözükara Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) İsmail Sühan Özkan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mustafa Emre Yılmaz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) Ömer Asım Özgözükara Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) İsmail Sühan Özkan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Sedat Temeltaş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ekrem Can Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Sedat Temeltaş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) İsmail Sühan Özkan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826663BIST