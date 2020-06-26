***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%9,6 pay sahibi olduğumuz Silopi Elektrik Üretim A.Ş.'nin bugün toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısında, ödenmiş sermayenin 202.050.000 TL'den 1.125.000 TL iç kaynaklardan ve 1.297.950.000 TL nakit olarak karşılanmak suretiyle 1.501.125.000 TL'ye çıkarılmasına, nakit olarak artırılan sermayenin şirketimiz paylarına isabet eden 124.603.200 TL tutarının 8 Haziran 2020 tarihli ek sözleşmeye göre Park Holding A.Ş. tarafından karşılanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853182BIST