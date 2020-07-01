***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.06.2020 - 26.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.06.2020 tarihli özel durum açıklamamızda detayları belirtilen Silopi Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermaye artışına ilişkin 26.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları 30.06.2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853735BIST