***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2020 16:15
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2020 - 26.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.06.2020 tarihli özel durum açıklamamızda detayları belirtilen Silopi Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermaye artışına ilişkin 26.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları 30.06.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853735
BIST
17:34115.713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -811,33
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
17:346,8556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8437
17:347,7247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0267
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7294
En Düşük
7,6689
17:34388,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -3,52
|Açılış
|: 388,94
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
388,40
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.624.715
|% 10,00
|
|KENT
|565,10
|13.713.074
|% 9,98
|
|AYEN
|6,06
|113.192.549
|% 9,98
|
|CMBTN
|66,20
|16.387.199
|% 9,97
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.009
|% 9,97
|
|UZERB
|5,02
|40.401
|% -7,04
|
|RTALB
|33,20
|49.360.869
|% -5,09
|
|GLRYH
|13,40
|14.916.403
|% -4,90
|
|EKIZ
|9,75
|1.031.545
|% -4,79
|
|IDEAS
|3,82
|549.698
|% -4,74
|
|KRDMD
|3,27
|1.842.536.858
|% 0,62
|
|ASELS
|32,88
|1.189.769.110
|% 1,23
|
|GARAN
|8,33
|1.149.544.454
|% -1,54
|
|THYAO
|12,31
|1.146.519.157
|% -1,68
|
|ODAS
|2,58
|963.008.708
|% 4,03
|
|KRDMD
|3,27
|1.842.536.858
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,01
|869.367.405
|% -1,95
|
|ODAS
|2,58
|963.008.708
|% 4,03
|
|DOHOL
|2,21
|784.679.885
|% 5,24
|
|SKBNK
|1,52
|464.600.256
|% 4,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4997
|8,5423
|% 0,30
|
|Frank
|7,2125
|7,2559
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8210
|1,8301
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|-15,41
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-2,46
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.547
|-9,60
|
|Tam
|2.600
|2.614
|-9,90
|
|Yarım
|1.263
|1.279
|-4,80
|
|Çeyrek
|632
|640
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,98
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,77
|41,77
|0,50
|