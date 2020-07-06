***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2020 18:06
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.06.2020 tarihi itibarıyla Şirketimizce SPK düzenlemeleri çerçevesinde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin toplamının, kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamına oranı %19,33 olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855216
BIST
18:05118.485
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 2.736,77
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.512
En Düşük
116.674
18:056,8654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
18:057,7751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0472
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
18:05393,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,19
|Açılış
|: 393,32
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.932.672
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|735.278
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.248.872
|% 10,00
|
|SKTAS
|3,41
|26.438.523
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|278.367.147
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.414.104
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|2.638.887
|% -9,82
|
|GLRYH
|12,35
|21.592.593
|% -5,73
|
|KRDMA
|4,55
|28.513.332
|% -5,21
|
|ULAS
|5,35
|11.570.153
|% -5,14
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 8,40
|
|IHLGM
|1,84
|655.247.950
|% 9,52
|
|SOKM
|14,57
|392.040.491
|% 6,51
|
|OYAKC
|9,25
|278.367.147
|% 9,99
|
|SMART
|9,22
|106.554.129
|% -0,75
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 8,40
|
|IHLGM
|1,84
|655.247.950
|% 9,52
|
|OYAKC
|9,25
|278.367.147
|% 9,99
|
|SOKM
|14,57
|392.040.491
|% 6,51
|
|HLGYO
|2,39
|51.846.956
|% 2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5455
|8,5883
|% 0,09
|
|Frank
|7,2616
|7,3054
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8245
|1,8337
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|7,41
|
|Altın Gr.
|393
|393
|1,32
|
|Cumhuriyet
|2.549
|2.570
|15,40
|
|Tam
|2.624
|2.637
|15,90
|
|Yarım
|1.275
|1.290
|7,70
|
|Çeyrek
|637
|646
|3,90
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,25
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,05
|
|B. Petrol
|43,13
|43,13
|0,33
|