***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, 11.03.2021 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe konan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" ile getirilen Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ne istinaden aşağıdaki politikaların kabulüne karar vermiştir: 1. Sürdürülebilirlik Politikası 2. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası 3. Hediye ve Ağırlama Politikası 4. Çevresel ve Sosyal Etkiler Politikası 5. İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası İlgili politikalar www.gsdholding.com.tr adresinde kamuyla paylaşılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917725BIST