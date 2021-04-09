***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarS¸irketimizin %100 oranındaki bagˆlı ortaklıgˆı GSD Shipping B.V.'nin 09.04.2021 tarihli yo¨netim kurulu toplantısında, yapılmakta olan gemi yatırımlarının finansmanı amacıyla şirket ödenmiş sermayesinin 10.000.000 ABD Doları nakit artırımla 50.000.000 ABD Doları'na çıkartılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 ABD Doları'ndan 75.000.000 ABD Doları'na yükseltilmesine karar verilmis¸tir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926400BIST