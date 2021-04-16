***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.04.2021 17:06
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13 Nisan 2021 tarihli özel durum açıklamasında, 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nca yeniden seçilecek Şirketimiz Yönetim Kurulu'na, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşımak üzere (A) grubu pay sahipleri tarafından aday olarak gösterilen Ömer Asım Özgözükara ve Sedat Temeltaş'ın bağımsızlık kıstaslarını taşıdıklarını saptayan Aday Gösterme Komitesi raporunun onaylanmasını, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13 Nisan 2021 tarihinde kararlaştırdığı belirtilmişti. Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nca yeniden seçilecek Şirketimiz Yönetim Kurulu'na, bağımsız olanlar dışındaki üyelikler için, (A) grubu pay sahipleri tarafından Mehmet Turgut Yılmaz, Akgün Türer ve İsmail Sühan Özkan, (B) grubu pay sahipleri tarafından Ekrem Can ve Anna Gözübüyükoğlu, (C) grubu pay sahipleri tarafından Canan Sümer ve Cezmi Öztürk aday olarak gösterilmiştir. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928843
BIST
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En Düşük
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|QUAGR
|29,12
|192.000.325
|% 9,97
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|VERTU
|27,36
|49.610.177
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
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|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
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|ATLAS
|1,57
|4.420.515
|% 9,79
|
|RYSAS
|3,31
|11.171.694
|% -47,71
|
|SAMAT
|5,22
|111.730.484
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|11.031.632
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.067.450
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
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|GARAN
|7,30
|1.537.938.658
|% -0,14
|
|EREGL
|18,15
|1.218.960.750
|% 0,67
|
|ODAS
|3,38
|716.921.261
|% -8,15
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|PETKM
|6,35
|528.638.076
|% -0,94
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|FROTO
|183,00
|486.081.859
|% 2,92
|
|GARAN
|7,30
|1.537.938.658
|% -0,14
|
|ODAS
|3,38
|716.921.261
|% -8,15
|
|YKBNK
|2,16
|408.991.427
|% -2,26
|
|EKGYO
|1,87
|330.140.026
|% 1,63
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|TSKB
|1,29
|145.576.877
|% -3,73
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|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0616
|8,0659
|% 0,73
|
|Euro
|9,6709
|9,6843
|% 0,81
|
|Sterlin
|11,1055
|11,1612
|% 0,90
|
|Frank
|8,7424
|8,7951
|% 1,06
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|Riyal
|2,1448
|2,1556
|% 0,72
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|17:16
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.777
|1.777
|12,98
|
|Altın Gr.
|461
|461
|6,84
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|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
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|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,11
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|B. Petrol
|66,54
|66,54
|-0,40
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Seans Raporu
17:16
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17:27XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 12 altında . İşlem hacmi 13, 446.00 milyon TL de
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17:27DARDL
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 25.14 lira fiyatla işlem gören hissede 271, 146 adet işlem
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17:26TUREX
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 15.65 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 662, 408 adet işlem
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17:24FORMT
Yüzde -6.35 oranında düşüşle 1.18 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 031, 075 adet işlem
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17:23KRSTL
Yüzde -6.64 oranında düşüşle 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 347, 672 adet işlem