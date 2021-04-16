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***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.04.2021 17:06



***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin 13 Nisan 2021 tarihli özel durum açıklamasında, 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nca yeniden seçilecek Şirketimiz Yönetim Kurulu'na, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşımak üzere (A) grubu pay sahipleri tarafından aday olarak gösterilen Ömer Asım Özgözükara ve Sedat Temeltaş'ın bağımsızlık kıstaslarını taşıdıklarını saptayan Aday Gösterme Komitesi raporunun onaylanmasını, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13 Nisan 2021 tarihinde kararlaştırdığı belirtilmişti. Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nca yeniden seçilecek Şirketimiz Yönetim Kurulu'na, bağımsız olanlar dışındaki üyelikler için, (A) grubu pay sahipleri tarafından Mehmet Turgut Yılmaz, Akgün Türer ve İsmail Sühan Özkan, (B) grubu pay sahipleri tarafından Ekrem Can ve Anna Gözübüyükoğlu, (C) grubu pay sahipleri tarafından Canan Sümer ve Cezmi Öztürk aday olarak gösterilmiştir. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ekte sunulmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928843


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