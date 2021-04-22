***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %50 pay sahibi olduğu iştiraki GSD Havacılık A.Ş. tarafından 22 Nisan 2021 itibariyle satın alınan 2009 yapımı Hawker 900XP model uçağın teslimi gerçekleştirilmiş, Türk Sivil Hava Aracı Sicili'ne tescili için gereken işlemlere başlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930607BIST