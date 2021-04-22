***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.04.2021 18:26
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %50 pay sahibi olduğu iştiraki GSD Havacılık A.Ş. tarafından 22 Nisan 2021 itibariyle satın alınan 2009 yapımı Hawker 900XP model uçağın teslimi gerçekleştirilmiş, Türk Sivil Hava Aracı Sicili'ne tescili için gereken işlemlere başlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930607
BIST
18:051.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 14,67
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
18:058,3013
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1222
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
18:059,9834
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1168
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
18:05475,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,85
|Açılış
|: 475,73
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FORMT
|1,15
|11.381.015
|% 15,00
|
|UZERB
|34,32
|646.131
|% 10,00
|
|MRSHL
|245,30
|2.454.201
|% 10,00
|
|KSTUR
|223,40
|266.031
|% 10,00
|
|SODSN
|27,50
|330.635
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.946.573
|% -9,95
|
|ANELE
|4,02
|106.589.433
|% -9,87
|
|GSRAY
|3,22
|162.596.306
|% -9,80
|
|SEYKM
|18,96
|29.200.434
|% -6,05
|
|ORMA
|27,80
|893.244
|% -5,95
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 1,58
|
|EREGL
|17,99
|984.265.942
|% 0,84
|
|KOZAL
|107,80
|833.981.780
|% 2,57
|
|THYAO
|11,27
|617.850.885
|% 3,39
|
|SASA
|44,52
|544.847.322
|% -0,18
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 1,58
|
|YKBNK
|2,08
|374.605.006
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,80
|309.614.700
|% -0,55
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,87
|419.742.051
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2907
|8,3013
|% 1,49
|
|Euro
|9,9614
|9,9834
|% 1,18
|
|Sterlin
|11,4475
|11,5049
|% 0,75
|
|Frank
|9,0019
|9,0562
|% 1,29
|
|Riyal
|2,2056
|2,2166
|% 1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-11,61
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,02
|
|B. Petrol
|65,53
|65,53
|0,21
|