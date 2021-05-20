***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız GSD Shipping B.V. ile Itochu Corporation arasında 9 Nisan 2021 tarihinde varılan anlaşma çerçevesinde Japon Imabari tersanesinde inşa edilecek olan 2 adet handysize kuru yük gemisi için GSD Shipping B.V. tarafından belirlenmesi öngörülen alıcılarla ilgili olarak, gemilerden bir tanesinin %100 oranındaki bağlı ortaklığımız GSD Shipping B.V.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olarak Malta ya da Marshall Adaları'nda bu amaçla kurulacak şirket tarafından, diğerinin ise %68 oranındaki bağlı ortaklığımız GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olarak Malta ya da Marshall Adaları'nda kurulacak şirket tarafından satın alınması amacıyla Itochu Corporation ile bu şirketler arasında gemi yapım sözleşmesi yapılması kararlaştırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937051BIST