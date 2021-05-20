***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2021 18:35
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız GSD Shipping B.V. ile Itochu Corporation arasında 9 Nisan 2021 tarihinde varılan anlaşma çerçevesinde Japon Imabari tersanesinde inşa edilecek olan 2 adet handysize kuru yük gemisi için GSD Shipping B.V. tarafından belirlenmesi öngörülen alıcılarla ilgili olarak, gemilerden bir tanesinin %100 oranındaki bağlı ortaklığımız GSD Shipping B.V.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olarak Malta ya da Marshall Adaları'nda bu amaçla kurulacak şirket tarafından, diğerinin ise %68 oranındaki bağlı ortaklığımız GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olarak Malta ya da Marshall Adaları'nda kurulacak şirket tarafından satın alınması amacıyla Itochu Corporation ile bu şirketler arasında gemi yapım sözleşmesi yapılması kararlaştırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937051
BIST
18:051.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,75
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.439
18:058,3910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0215
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3494
18:0510,2647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0161
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2708
En Düşük
10,2024
18:05506,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,19
|Açılış
|: 506,90
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
501,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|31,28
|560.009.856
|% 9,99
|
|JANTS
|87,85
|349.097.457
|% 9,95
|
|SONME
|35,14
|3.975.885
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,76
|19.737.517
|% 9,93
|
|ISBIR
|9.400,20
|29.703.971
|% 9,91
|
|MMCAS
|6,93
|366.690
|% -10,00
|
|BJKAS
|7,21
|533.535.029
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,56
|423.195
|% -9,86
|
|NTGAZ
|9,95
|69.629.491
|% -8,63
|
|METUR
|32,50
|65.620.899
|% -8,45
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 1,86
|
|THYAO
|13,58
|1.531.538.784
|% 1,72
|
|KRDMD
|8,02
|769.490.997
|% -3,72
|
|EREGL
|18,57
|729.550.021
|% -4,03
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,19
|511.873.469
|% 1,86
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 1,86
|
|EKGYO
|1,96
|323.890.347
|% 0,00
|
|KARSN
|4,61
|554.906.352
|% -1,28
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3840
|8,3908
|% -0,26
|
|Euro
|10,2544
|10,2656
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,8387
|11,8981
|% 0,01
|
|Frank
|9,2813
|9,3372
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2262
|2,2373
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|9,03
|
|Altın Gr.
|506
|506
|0,68
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,86
|27,88
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|0,02
|
|B. Petrol
|66,39
|66,39
|-0,26
|