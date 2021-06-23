***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.04.2021, 20.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20 Mayıs 2021 tarihli duyurumuzda ifade edildiği gibi Itochu Corporation ile akdedilecek olan gemi yapım sözleşmelerini yapmak üzere, bağlı ortaklıklarımız GSD Shipping B.V. ve GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklıkları olarak Marshall Adaları'nda yerleşik, her biri 5.000 ABD doları sermayeli Nejat Maritime Limited ve Nehir Maritime Limited şirketlerinin kuruluş işlemleri 23 Haziran 2021 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943849BIST