***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2021 18:12
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.04.2021, 20.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20 Mayıs 2021 tarihli duyurumuzda ifade edildiği gibi Itochu Corporation ile akdedilecek olan gemi yapım sözleşmelerini yapmak üzere, bağlı ortaklıklarımız GSD Shipping B.V. ve GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklıkları olarak Marshall Adaları'nda yerleşik, her biri 5.000 ABD doları sermayeli Nejat Maritime Limited ve Nehir Maritime Limited şirketlerinin kuruluş işlemleri 23 Haziran 2021 tarihinde tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943849
BIST
18:051.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,44
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.416
En Düşük
1.405
18:058,7092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0692
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,7153
En Düşük
8,6368
18:0510,4043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0939
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4197
En Düşük
10,3104
18:05498,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,00
|Açılış
|: 498,23
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
500,02
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|7,81
|101.787.008
|% 10,00
|
|CASA
|130,90
|19.049.898
|% 10,00
|
|SAMAT
|6,49
|28.970.610
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,49
|2.149.825
|% 10,00
|
|DENGE
|3,41
|341.927
|% 10,00
|
|CEOEM
|13,49
|148.621.669
|% -9,95
|
|SNKRN
|28,88
|442.711
|% -6,54
|
|EUHOL
|3,23
|9.165.051
|% -6,10
|
|TSGYO
|3,18
|21.920.117
|% -5,92
|
|FLAP
|2,57
|27.735.729
|% -5,51
|
|GARAN
|8,34
|1.007.629.883
|% 0,85
|
|THYAO
|14,61
|1.005.894.861
|% 0,34
|
|EKGYO
|2,12
|636.651.242
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,25
|624.898.831
|% 3,21
|
|KRDMD
|6,71
|619.569.990
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,12
|636.651.242
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,25
|624.898.831
|% 3,21
|
|GARAN
|8,34
|1.007.629.883
|% 0,85
|
|KRDMD
|6,71
|619.569.990
|% 0,90
|
|HALKB
|5,24
|465.477.308
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7038
|8,7092
|% 0,80
|
|Euro
|10,3961
|10,4043
|% 0,91
|
|Sterlin
|12,0824
|12,1430
|% 0,45
|
|Frank
|9,4433
|9,5002
|% 0,77
|
|Riyal
|2,3147
|2,3263
|% 0,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-0,90
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,80
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.352
|10,00
|
|Tam
|3.286
|3.371
|11,35
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|5,48
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,09
|
|B. Petrol
|75,34
|75,34
|0,15
|