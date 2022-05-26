***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.05.2022 17:56
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.05.2022 tarihi itibarıyla, Şirketimizce SPK düzenlemeleri çerçevesinde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin toplamının, kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamına oranı %28,92 olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032764
BIST
17:502.450
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 32,11
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.456
En Düşük
2.421
17:5016,3205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0441
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,2440
17:5017,5336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0641
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4329
17:50969,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -4,89
|Açılış
|: 969,88
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
965,08
BIST En Aktif Hisseler17:48
|GESAN
|26,18
|128.941.743
|% 10,00
|
|OYYAT
|78,65
|106.093.060
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|30.454.218
|% 9,99
|
|KARSN
|6,40
|1.883.158.920
|% 9,97
|
|RODRG
|16,00
|3.851.879
|% 9,97
|
|KZBGY
|75,15
|48.124.368
|% -9,95
|
|NUGYO
|5,00
|225.325.953
|% -9,91
|
|MEPET
|3,67
|42.688.117
|% -9,83
|
|HUNER
|2,56
|73.256.946
|% -5,88
|
|AYES
|21,02
|223.718
|% -4,54
|
|THYAO
|44,32
|5.782.331.494
|% 3,89
|
|SISE
|20,88
|2.621.488.037
|% -0,76
|
|KARSN
|6,40
|1.883.158.920
|% 9,97
|
|ARCLK
|81,00
|1.688.534.560
|% 8,87
|
|KOZAL
|191,50
|1.569.407.182
|% 2,24
|
|KARSN
|6,40
|1.883.158.920
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,34
|322.413.312
|% 6,35
|
|YKBNK
|4,57
|824.512.867
|% 1,11
|
|EKGYO
|2,62
|440.998.521
|% 0,77
|
|DOHOL
|3,75
|625.277.203
|% 2,74
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3030
|16,3208
|% -0,27
|
|Euro
|17,4987
|17,5342
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,4272
|20,5296
|% -0,43
|
|Frank
|16,9120
|17,0139
|% -0,14
|
|Riyal
|4,3327
|4,3545
|% -0,35
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-5,04
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-5,44
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,99
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,05
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,60
|