***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.06.2022 18:14
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 6 Haziran 2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Sn. Melis Çete‘nin Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034971
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 46,87
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.654
En Düşük
2.620
18:0516,6027
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1884
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,6045
En Düşük
15,9954
18:0517,8236
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,2268
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
18:05983,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,36
|Açılış
|: 983,56
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|29,70
|11.952.731
|% 10,00
|
|ERCB
|37,62
|69.306.651
|% 10,00
|
|KAPLM
|62,70
|4.313.428
|% 10,00
|
|RYSAS
|8,25
|57.032.567
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.475.970
|% 9,99
|
|MZHLD
|79,90
|6.102.171
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,03
|117.404.681
|% -8,99
|
|YGGYO
|25,72
|4.810.935
|% -3,60
|
|SANFM
|33,80
|15.582.127
|% -3,26
|
|HEDEF
|6,71
|36.030.788
|% -3,17
|
|THYAO
|47,86
|5.042.875.177
|% -0,25
|
|SASA
|44,28
|4.417.607.886
|% 0,87
|
|AKBNK
|9,10
|4.107.781.009
|% 3,88
|
|GARAN
|16,14
|3.062.551.324
|% 7,17
|
|SISE
|21,88
|2.660.065.138
|% 5,09
|
|AKBNK
|9,10
|4.107.781.009
|% 3,88
|
|EKGYO
|2,87
|1.094.313.326
|% 3,24
|
|YKBNK
|4,98
|1.711.978.599
|% 2,89
|
|ODAS
|3,00
|936.722.102
|% 7,14
|
|DOHOL
|4,19
|1.014.632.552
|% 6,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5924
|16,6023
|% 1,15
|
|Euro
|17,7615
|17,8166
|% 1,25
|
|Sterlin
|20,7533
|20,8574
|% 1,55
|
|Frank
|17,0884
|17,1914
|% 0,58
|
|Riyal
|4,4077
|4,4298
|% 1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-4,22
|
|Altın Gr.
|983
|983
|6,10
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.661
|33,00
|
|Tam
|6.529
|6.691
|25,08
|
|Yarım
|3.156
|3.237
|12,13
|
|Çeyrek
|1.583
|1.618
|6,07
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,17
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|0,23
|
|B. Petrol
|120
|120
|-0,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, PGSUS, SISE
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 59 artarak (% 1.61 ) 2, 376
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, DAGHL, FLAP, RYSAS, KAPLM, TETMT, ULUUN, KRSTL, KNFRT
-
17:59
TETMT, TUKAS, TRCAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SANFM, EPLAS, YGGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında