***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2022 18:16
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 14.09.2022 tarihinde, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olan Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Müdürü Mustafa Emre Yılmaz'ın görevinden ayrılması nedeniyle Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak Sergen Yanar'ın atanmasını, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevlerinin yine aynı ilkelere uygun olarak Şirketimiz Mali İşler Bölümü'nce Şirketimiz Genel Müdürü'ne doğrudan bağlı olarak yerine getirilmesini kararlaştırmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063182
BIST
18:053.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 20,08
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.447
En Düşük
3.277
18:0518,2484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0014
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2301
18:0518,2991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1057
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
18:05998,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,31
|Açılış
|: 998,74
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.002,19
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|33,00
|5.774.097.439
|% 10,00
|
|INVEO
|23,98
|227.697.985
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,33
|47.630.435
|% 9,99
|
|BRYAT
|565,90
|143.615.123
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|39.836.245
|% 9,99
|
|ISCTR
|10,17
|1.352.751.038
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|124.445.160
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|72.113.546
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.244.469.842
|% -9,99
|
|HKTM
|38,20
|38.552.707
|% -9,99
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% -6,57
|
|THYAO
|74,30
|5.992.164.590
|% 4,50
|
|ASELS
|33,00
|5.774.097.439
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% -9,96
|
|EREGL
|31,18
|3.181.958.178
|% 2,23
|
|EKGYO
|4,42
|3.054.327.954
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% -6,57
|
|YKBNK
|7,86
|2.506.659.042
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% -9,96
|
|DOHOL
|5,16
|1.205.797.225
|% -3,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2392
|18,2484
|% -0,01
|
|Euro
|18,2742
|18,2991
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,0447
|21,1502
|% 0,64
|
|Frank
|18,9116
|19,0255
|% 0,07
|
|Riyal
|4,8383
|4,8625
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|0,53
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.738
|6.809
|-7,00
|
|Yarım
|3.283
|3.329
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.664
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,60
|19,62
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|0,14
|
|B. Petrol
|95,57
|95,57
|2,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59Z30EA
Yüzde -6.80 oranında düşüşle 48.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 956 adet işlem
-
17:58ALBRK
Yüzde -6.52 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 873, 151 adet işlem
-
17:57ASUZU
Yüzde -9.29 oranında düşüşle 240.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 572, 020 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 23 kaybederek (% -0.73 ) 3, 037
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KIMMR, TUKAS, RODRG, DESA, PAGYO, ASELS, INVEO, ARSAN, ULUFA, PRDGS