***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 14.09.2022 tarihinde, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olan Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Müdürü Mustafa Emre Yılmaz'ın görevinden ayrılması nedeniyle Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak Sergen Yanar'ın atanmasını, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevlerinin yine aynı ilkelere uygun olarak Şirketimiz Mali İşler Bölümü'nce Şirketimiz Genel Müdürü'ne doğrudan bağlı olarak yerine getirilmesini kararlaştırmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063182BIST