***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2023 17:54
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi atamasına ilişkin ek süre talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuruya cevaben Kurul Karar Organınca, Şirketimize Tebliğ'de belirtilen nitelikleri haiz Yatırım İlişkileri Bölüm Yöneticisi atanabilmesi için 30.07.2023 tarihine kadar ek süre verildiği, bu tarihe kadar Şirketimizin Mali İşler Müdürü olarak görevini sürdüren Nilay TULUM'un yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisinin görevlerini sürdürmesine karar verildiği 23.02.2023 tarihinde bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116740
BIST
18:055.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -27,45
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.114
En Düşük
5.054
18:0518,8836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 19,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1420
|
18,9361
En Düşük
18,7970
18:0519,9311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0930
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
20,2664
En Düşük
19,8737
18:051.099,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -6,82
|Açılış
|: 1.099,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.098,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|5,39
|45.162.913
|% 10,00
|
|ULUSE
|347,60
|32.913.520
|% 10,00
|
|AFYON
|11,23
|1.216.179.993
|% 9,99
|
|OZSUB
|14,97
|62.744.786
|% 9,99
|
|BIOEN
|15,76
|111.881.119
|% 9,98
|
|ALBRK
|2,86
|1.171.003.958
|% -9,49
|
|DERHL
|5,25
|26.298.414
|% -7,89
|
|CANTE
|70,40
|301.247.239
|% -6,26
|
|COSMO
|104,10
|2.187.422
|% -6,13
|
|SUMAS
|101,50
|305.817
|% -5,76
|
|KRDMD
|22,48
|6.570.092.854
|% 3,40
|
|EKGYO
|8,66
|6.313.319.378
|% 7,05
|
|EREGL
|44,24
|5.620.952.644
|% -0,32
|
|TUPRS
|599,60
|3.875.471.851
|% 2,23
|
|ASTOR
|36,40
|3.811.592.542
|% 6,56
|
|EKGYO
|8,66
|6.313.319.378
|% 7,05
|
|ALBRK
|2,86
|1.171.003.958
|% -9,49
|
|KRDMD
|22,48
|6.570.092.854
|% 3,40
|
|BUCIM
|7,95
|1.743.406.144
|% 3,38
|
|DOHOL
|9,18
|1.233.141.533
|% 5,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8790
|18,8833
|% 0,05
|
|Euro
|19,9216
|19,9284
|% -0,48
|
|Sterlin
|22,4984
|22,6112
|% -0,55
|
|Frank
|20,0153
|20,1359
|% -0,63
|
|Riyal
|5,0208
|5,0460
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|-11,30
|
|Altın Gr.
|1.099
|1.100
|-7,07
|
|Cumhuriyet
|7.468
|7.581
|-23,00
|
|Tam
|7.494
|7.564
|-60,00
|
|Yarım
|3.661
|3.702
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.851
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,85
|20,88
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|12,65
|12,66
|-0,30
|
|B. Petrol
|82,65
|82,65
|0,44
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ULKER
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17:55XU050
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17:55
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17:55
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17:55
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