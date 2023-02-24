***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi atamasına ilişkin ek süre talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuruya cevaben Kurul Karar Organınca, Şirketimize Tebliğ'de belirtilen nitelikleri haiz Yatırım İlişkileri Bölüm Yöneticisi atanabilmesi için 30.07.2023 tarihine kadar ek süre verildiği, bu tarihe kadar Şirketimizin Mali İşler Müdürü olarak görevini sürdüren Nilay TULUM'un yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisinin görevlerini sürdürmesine karar verildiği 23.02.2023 tarihinde bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116740BIST