***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 oranındaki bağlı ortaklığı GSD Shipping B.V. ile Sumitomo Corporation garantörlüğünde bağlı ortaklığı Sumisho Marine Co. Ltd. arasında, Japonya'da inşa edilecek bir adet kuru yük gemisi yapımı konusunda, niyet mektubu imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155091BIST