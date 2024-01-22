***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.01.2024 18:10
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olan Mali İşler Müdürü Nilay Tulum 19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla görevlerinden ayrılmıştır. Boşalan Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği için gerekli çalışmaların başlatılması ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevlerinin, yine aynı ilkelere uygun olarak Şirketimiz Mali İşler Bölümü'nce Genel Müdüre doğrudan bağlı olarak yürütülmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242030
BIST
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18:058.010
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 13,44
|Açılış
|: 7.996
|
|Önceki Kapanış
|: 7.997
|
7.970
En Yüksek
8.070
18:0530,2573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0568
|Açılış
|: 30,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2700
|
30,2613
En Düşük
30,1539
18:0532,9959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0606
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0196
En Düşük
32,8564
18:051.968,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,62
|Açılış
|: 1.968,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,85
|
1.974,13
En Düşük
1.960,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|11,22
|273.120.789
|% 10,00
|
|OYAYO
|28,60
|15.610.361
|% 10,00
|
|TETMT
|4.180,00
|35.010.253
|% 10,00
|
|BINHO
|396,00
|1.674.248.628
|% 10,00
|
|BURVA
|86,45
|31.811.613
|% 9,99
|
|FENER
|114,30
|1.199.140.663
|% -10,00
|
|BAYRK
|28,50
|13.930.943
|% -9,98
|
|SANEL
|29,66
|14.901.942
|% -7,25
|
|YYAPI
|3,44
|145.916.824
|% -5,75
|
|DOGUB
|20,58
|106.574.914
|% -5,60
|
|THYAO
|250,25
|7.994.323.333
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,47
|3.793.735.459
|% 7,86
|
|SASA
|37,90
|3.539.447.570
|% 0,80
|
|AKBNK
|40,06
|3.326.855.042
|% -2,10
|
|YKBNK
|22,22
|3.117.111.085
|% 0,27
|
|EKGYO
|9,47
|3.793.735.459
|% 7,86
|
|YKBNK
|22,22
|3.117.111.085
|% 0,27
|
|AKFGY
|1,91
|229.006.890
|% 2,14
|
|ISCTR
|25,02
|2.588.650.170
|% -1,65
|
|ADESE
|2,44
|248.314.853
|% 5,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2502
|30,2573
|% 0,19
|
|Euro
|32,9805
|32,9959
|% 0,18
|
|Sterlin
|38,3555
|38,5479
|% 0,28
|
|Frank
|34,6601
|34,8689
|% 0,04
|
|Riyal
|8,0423
|8,0827
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,17
|22,20
|% 0,66
|
|Platin
|898,63
|899,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|943,08
|948,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,73
|79,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,54
|2.023,82
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ERSU
Yüzde 6.15 oranında artışla 20.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 540, 458 adet işlem
-
17:57DARDL
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.90 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 669, 672 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 46 artarak (% 0.55 ) 8, 671
-
17:55YAYLA
Yüzde 9.91 oranında artışla 11.53 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 915, 059 adet işlem
-
17:54PEKGY
Yüzde 4.36 oranında artışla 34.48 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 371, 887 adet işlem