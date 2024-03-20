***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.03.2024 18:45
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.03.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında
19 Ocak 2024 tarihinde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisinin istifasıyla boşalan Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi uyarınca Aynur Zorer' in atanmasına karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260731
BIST
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18:058.955
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 25,24
|Açılış
|: 8.932
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
8.905
En Yüksek
9.028
18:0532,3854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0378
|Açılış
|: 33,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,4490
En Düşük
32,2582
18:0535,1885
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0024
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3670
En Düşük
35,1025
18:052.246,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,70
|Açılış
|: 2.246,24
|
|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
|
2.254,54
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKYHO
|7,04
|241.070.366
|% 10,00
|
|KFEIN
|159,50
|399.911.754
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.635,00
|12.091.955
|% 10,00
|
|EMNIS
|248,60
|6.341.786
|% 10,00
|
|EKIZ
|71,55
|3.916.044
|% 9,99
|
|CEMAS
|4,86
|617.108.755
|% -10,00
|
|IEYHO
|4,95
|121.013.312
|% -10,00
|
|PEKGY
|19,35
|797.871.048
|% -10,00
|
|FONET
|25,06
|364.684.816
|% -9,99
|
|PKART
|75,75
|213.622.519
|% -9,98
|
|THYAO
|278,25
|7.682.986.402
|% 0,00
|
|YKBNK
|24,40
|6.948.452.808
|% 3,30
|
|MIATK
|73,90
|4.595.333.189
|% 3,79
|
|KCHOL
|187,20
|4.464.361.851
|% 3,77
|
|TUPRS
|171,80
|3.937.389.242
|% -1,09
|
|ZOREN
|5,60
|2.282.397.566
|% 4,67
|
|ISCTR
|10,73
|3.787.060.766
|% -0,37
|
|EKGYO
|10,77
|3.546.554.528
|% 1,13
|
|YKBNK
|24,40
|6.948.452.808
|% 3,30
|
|CEMAS
|4,86
|617.108.755
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3737
|32,3811
|% 0,10
|
|Euro
|35,1987
|35,2134
|% 0,06
|
|Sterlin
|42,0482
|42,2589
|% -0,34
|
|Frank
|37,1165
|37,3026
|% -0,61
|
|Riyal
|8,8173
|8,8615
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,91
|24,95
|% 0,66
|
|Platin
|897,94
|899,25
|% 0,66
|
|Paladyum
|997,57
|1.000,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,96
|85,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.158,01
|2.158,30
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DESPC
Yüzde 9.95 oranında artışla 60.25 lira fiyatla işlem gören hissede 282, 443 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 83 artarak (% 0.41 ) 7, 883
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TLMAN, DOBUR, BRISA, JANTS, KSTUR, BRMEN, KERVN, KAPLM, INTEM, ZEDUR
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKART, GIPTA, PEKGY, CEMAS, DERHL, BEGYO, IEYHO
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17:58
ERSU, PAPIL, DYOBY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında