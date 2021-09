***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMustafa Emre Yılmaz Yatırımcı İlişkileri Müdürü / Yat. İliş. Böl. Yöneticisi 20.01.2020 216 417 10 08 eyilmaz@gsdholding.com.tr SPK Lisanslama Düzey 3 208997Nilay Tulum Mali İşler Müdürü /Yat. İliş. Böl. Üyesi 01.05.2018 216 417 10 08 ntulum@gsdholding.com.tr SPK Lisanslama Düzey 1, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 530555-918671Sergen Yanar Mali İşler Yönetmeni /Yat. İliş. Böl. Üyesi 26.03.2018 216 417 10 08 syanar@gsdholding.com.tr SPK Lisanslama Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 210911-307359-903368Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiGSD YATIRIM BANKASI A.Ş. Bankacılık 240.000.000,00 239.999.937,60 TRY 100,00 Doğrudan Bağlı OrtaklıkGSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denizcilik 52.180.855,64 35.482.981,82 TRY 68,00 Doğrudan Bağlı OrtaklıkGSD FAKTORİNG A.Ş. Faktoring 55.000.000,00 48.405.500,00 TRY 88,01 Doğrudan ve Dolaylı Bağlı OrtaklıkSİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Enerji Üretimi ve Satışı 1.501.125.000,00 144.108.000,00 TRY 9,60 Finansal YatırımGSD EĞİTİM VAKFI Vakıf 10.000,00 10.000,00 TRY 100,00 VakıfCANO MARITIME LTD. Denizcilik 21.000.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı OrtaklıkDODO MARITIME LTD. Denizcilik 14.000.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı OrtaklıkHAKO MARITIME LTD. Denizcilik 13.000.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı OrtaklıkZEYNO MARITIME LTD. Denizcilik 9.500.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı OrtaklıkNECO MARITIME LTD. Denizcilik 5.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı OrtaklıkGSD SHIPPING B.V. Denizcilik 50.000.000,00 50.000.000,00 USD 100,00 Doğrudan Bağlı OrtaklıkMILA MARITIME LTD. Denizcilik 5.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı OrtaklıkGSD HAVACILIK A.Ş. Havacılık 25.000.000,00 12.500.000,00 TRY 50,00 İştirakLENA MARITIME LTD. Denizcilik 5.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı OrtaklıkNEJAT MARITIME LTD. Denizcilik 5.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı OrtaklıkNEHIR MARITIME LTD. Denizcilik 5.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960997BIST