***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.09.2022 18:17
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nilay Tulum Mali İşler Müdürü / Yat. İliş. Böl. Üyesi 01.05.2018 216 417 10 08 ntulum@gsdholding.com.tr SPK Lisanslama Düzey 1, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 530555-918671
Sergen Yanar Mali İşler Yönetmeni / Yat. İliş. Böl. Yöneticisi 14.09.2022 216 417 10 08 syanar@gsdholding.com.tr SPK Lisanslama Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 210911-307359-903368
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063183
BIST
18:053.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 20,08
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.447
En Düşük
3.277
18:0518,2460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0038
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2301
18:0518,2620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0686
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
18:05998,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 998,97
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.002,19
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|33,00
|5.774.097.439
|% 10,00
|
|INVEO
|23,98
|227.697.985
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,33
|47.630.435
|% 9,99
|
|BRYAT
|565,90
|143.615.123
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|39.836.245
|% 9,99
|
|ISCTR
|10,17
|1.352.751.038
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|124.445.160
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|72.113.546
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.244.469.842
|% -9,99
|
|HKTM
|38,20
|38.552.707
|% -9,99
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% -6,57
|
|THYAO
|74,30
|5.992.164.590
|% 4,50
|
|ASELS
|33,00
|5.774.097.439
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% -9,96
|
|EREGL
|31,18
|3.181.958.178
|% 2,23
|
|EKGYO
|4,42
|3.054.327.954
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% -6,57
|
|YKBNK
|7,86
|2.506.659.042
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% -9,96
|
|DOHOL
|5,16
|1.205.797.225
|% -3,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2345
|18,2460
|% -0,02
|
|Euro
|18,2433
|18,2620
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,0540
|21,1596
|% 0,68
|
|Frank
|18,9158
|19,0297
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8388
|4,8631
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|0,68
|
|Altın Gr.
|999
|999
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.740
|6.810
|-6,00
|
|Yarım
|3.284
|3.329
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.664
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,58
|19,62
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|0,14
|
|B. Petrol
|95,67
|95,67
|2,50
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59Z30EA
Yüzde -6.80 oranında düşüşle 48.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 956 adet işlem
-
17:58ALBRK
Yüzde -6.52 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 873, 151 adet işlem
-
17:57ASUZU
Yüzde -9.29 oranında düşüşle 240.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 572, 020 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 23 kaybederek (% -0.73 ) 3, 037
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KIMMR, TUKAS, RODRG, DESA, PAGYO, ASELS, INVEO, ARSAN, ULUFA, PRDGS