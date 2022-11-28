***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.11.2022 11:54
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
MEHMET TURGUT YILMAZ 26.434.132,84 TRY 2,64
HAKAN YILMAZ 17.170.140,43 TRY 1,72
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 0,01 TRY 1571.2 TRY 0,00 Yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı İşlem Görmüyor
B Hamiline 0,01 TRY 1571.2 TRY 0,00 Yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı İşlem Görmüyor
C Hamiline 0,01 TRY 1571.2 TRY 0,00 Yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı İşlem Görmüyor
D Hamiline 0,01 TRY 999995286.4 TRY 100,00 Herhangi bir imtiyaz yoktur. İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082563
BIST
16:084.950
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 75,52
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
16:0818,6185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0151
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
16:0819,4495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0429
|Açılış
|: 19,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
16:081.050,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,63
|Açılış
|: 1.050,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler16:08
|SUNTK
|56,10
|382.232.687
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|44.840.642
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|18.839.912
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|405.121.094
|% 9,99
|
|PRKME
|17,18
|28.022.459
|% 9,99
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|PNLSN
|38,40
|208.916.974
|% -8,09
|
|MZHLD
|15,68
|48.143.443
|% -7,66
|
|MIATK
|130,00
|131.728.571
|% -7,41
|
|IHAAS
|88,10
|63.907.222
|% -7,41
|
|THYAO
|116,00
|8.108.618.805
|% 1,93
|
|PETKM
|18,22
|4.339.456.153
|% 5,01
|
|EREGL
|42,26
|3.992.524.227
|% 0,91
|
|ASELS
|48,96
|3.624.075.872
|% 1,58
|
|KOZAL
|340,70
|3.358.942.969
|% -0,29
|
|SKBNK
|2,79
|1.199.779.700
|% 5,28
|
|EKGYO
|6,99
|2.858.578.425
|% 1,16
|
|ISCTR
|10,56
|3.284.804.798
|% 3,02
|
|YKBNK
|12,01
|3.214.717.946
|% 4,89
|
|PETKM
|18,22
|4.339.456.153
|% 5,01
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6060
|18,6185
|% -0,08
|
|Euro
|19,4363
|19,4495
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,4520
|22,5646
|% -0,10
|
|Frank
|19,6682
|19,7867
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9395
|4,9643
|% -0,08
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-0,95
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.052
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|7.006
|7.112
|-3,00
|
|Tam
|7.026
|7.084
|-25,00
|
|Yarım
|3.408
|3.463
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.731
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,37
|21,40
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,80
|12,82
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,26
|81,26
|-2,45
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:23PRKAB
Yüzde 9.99 oranında artışla 37.42 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 151, 357 adet işlem
-
16:21TRILC
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.67 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 047, 539 adet işlem
-
16:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, KRDMD, VESTL
-
16:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 68, 47 artarak (% 1.60 ) 4, 348
-
16:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TGSAS, FLAP, PRKAB, TRILC, SMART, UZERB, BRKO, SUNTK, PCILT, TETMT