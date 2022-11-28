***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)MEHMET TURGUT YILMAZ 26.434.132,84 TRY 2,64HAKAN YILMAZ 17.170.140,43 TRY 1,72Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Hamiline 0,01 TRY 1571.2 TRY 0,00 Yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı İşlem GörmüyorB Hamiline 0,01 TRY 1571.2 TRY 0,00 Yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı İşlem GörmüyorC Hamiline 0,01 TRY 1571.2 TRY 0,00 Yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı İşlem GörmüyorD Hamiline 0,01 TRY 999995286.4 TRY 100,00 Herhangi bir imtiyaz yoktur. İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082563BIST