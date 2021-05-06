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***GSDHO* *GSDDE*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.05.2021 18:14



***GSDHO******GSDDE*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz'un 06.05.2021 tarihli toplantısında
Şirketimizin bağlı ortaklığı GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6.maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 52.180.855,64 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 97.819.144,36 TL artırılarak 150.000.000 TL'na çıkarılması dolayısıyla, Şirketimizin sahibi bulunduğu yönetim kurulu aday gösterme imtiyazı bulunan A, B ve D grubu tüm paylar için sermaye artırımına katılacağına ve yeni pay alma haklarının tamamının kullanılacağına ilişkin taahhütname verilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934986


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