***GSDHO* *GSDDE*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDHO******GSDDE*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GSDDE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 06.05.2021 tarihli toplantısındaŞirketimizin bağlı ortaklığı GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6.maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 52.180.855,64 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 97.819.144,36 TL artırılarak 150.000.000 TL'na çıkarılması dolayısıyla, Şirketimizin sahibi bulunduğu yönetim kurulu aday gösterme imtiyazı bulunan A, B ve D grubu tüm paylar için sermaye artırımına katılacağına ve yeni pay alma haklarının tamamının kullanılacağına ilişkin taahhütname verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934986BIST