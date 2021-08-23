***GSDHO* *GSDDE*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDHO******GSDDE*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GSDDE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında Şirketimizin bağlı ortaklığı GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 52.180.855,64 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 97.819.144,36 TL artırılarak 150.000.000 TL'na çıkarılması dolayısıyla, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin sermayesinde sahip olduğumuz %68 oranındaki payların tamamı için rüçhan haklarının kullanılmasına karar verilmiş olup rüçhan hakkı tutarı bugün ödenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960075BIST