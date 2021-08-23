***GSDHO* *GSDDE*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2021 18:12
***GSDHO******GSDDE*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GSDDE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında Şirketimizin bağlı ortaklığı GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 52.180.855,64 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 97.819.144,36 TL artırılarak 150.000.000 TL'na çıkarılması dolayısıyla, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin sermayesinde sahip olduğumuz %68 oranındaki payların tamamı için rüçhan haklarının kullanılmasına karar verilmiş olup rüçhan hakkı tutarı bugün ödenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960075
BIST
18:051.459
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 14,70
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.463
En Düşük
1.454
18:058,4432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0414
|Açılış
|: 8,4630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4319
18:059,9265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0131
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8977
18:05489,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,62
|Açılış
|: 489,63
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
491,33
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|436,70
|211.538.484
|% 10,00
|
|BRLSM
|11,01
|576.376.805
|% 9,99
|
|ALCAR
|323,80
|98.050.520
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.346.783
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|157.641.151
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,22
|10.440.439
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.774.929
|% -9,95
|
|DAGI
|3,77
|17.618.676
|% -7,82
|
|TUCLK
|12,91
|27.896.976
|% -5,00
|
|BRKO
|1,00
|1.678.300
|% -4,76
|
|GARAN
|9,55
|1.504.660.292
|% 1,92
|
|SISE
|9,03
|900.328.413
|% 3,79
|
|THYAO
|12,49
|867.320.780
|% 1,88
|
|SASA
|27,98
|689.079.008
|% 0,29
|
|BRLSM
|11,01
|576.376.805
|% 9,99
|
|GARAN
|9,55
|1.504.660.292
|% 1,92
|
|EKGYO
|1,86
|228.240.704
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,58
|295.007.452
|% 1,57
|
|SISE
|9,03
|900.328.413
|% 3,79
|
|AKBNK
|5,70
|493.422.052
|% 1,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4336
|8,4429
|% -0,49
|
|Euro
|9,9071
|9,9213
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,5498
|11,6077
|% 0,23
|
|Frank
|9,2098
|9,2653
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2435
|2,2548
|% -0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|23,30
|
|Altın Gr.
|489
|490
|3,59
|
|Cumhuriyet
|3.250
|3.300
|24,00
|
|Tam
|3.235
|3.316
|23,65
|
|Yarım
|1.564
|1.604
|11,44
|
|Çeyrek
|784
|802
|5,72
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,13
|
|B. Petrol
|68,37
|68,37
|3,62
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57VESBE
Yüzde 9.95 oranında artışla 51.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 428, 065 adet işlem
-
17:56RHEAG
Yüzde 6.19 oranında artışla 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 586, 187 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, ARCLK, EREGL
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 51 artarak (% 1.29 ) 1, 294
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PEGYO, MAALT, GESAN, ATATP, SKTAS, DARDL, IDGYO, BRYAT, BRLSM, GSDDE