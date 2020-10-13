***GSDHO* *GSDDE*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
13.10.2020 18:54
***GSDHO******GSDDE*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
13.10.2020 tarihinde GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,13-5,23 TL fiyat aralığından 982.109 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 13.10.2020 tarihi itibarıyla %73,87 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
13/10/2020 0 982.109 -982.109 39.526.903,82 38.544.794,82 % 75,75 % 75,75 % 73,87 % 73,87
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881262
BIST
18:051.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,65
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
18:057,9185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0297
|Açılış
|: 7,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9276
En Düşük
7,8718
18:059,2990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0341
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
18:05481,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -5,64
|Açılış
|: 481,96
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
480,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|3,19
|236.606.792
|% 10,00
|
|OLMIP
|11,55
|7.570.397
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.955.466
|% 10,00
|
|BRYAT
|174,90
|16.052.823
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|1.269.348
|% 10,00
|
|FORMT
|5,04
|13.439.837
|% -10,00
|
|IHGZT
|7,47
|92.392.602
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|591.113
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.851.932
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|2.459.306
|% -9,99
|
|ODAS
|3,55
|1.189.260.757
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,91
|1.061.830.782
|% 3,80
|
|SISE
|6,74
|930.410.047
|% -2,32
|
|KERVT
|7,09
|873.920.847
|% -7,92
|
|GARAN
|7,09
|819.868.258
|% -0,70
|
|EKGYO
|1,91
|1.061.830.782
|% 3,80
|
|ODAS
|3,55
|1.189.260.757
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,77
|457.903.508
|% 2,91
|
|ISGYO
|2,17
|497.994.578
|% 3,83
|
|KARSN
|3,10
|708.326.684
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9155
|7,9185
|% 0,38
|
|Euro
|9,2899
|9,2990
|% -0,37
|
|Sterlin
|10,2368
|10,2881
|% -0,35
|
|Frank
|8,6219
|8,6738
|% -0,19
|
|Riyal
|2,1044
|2,1149
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|-29,29
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-5,64
|
|Cumhuriyet
|3.185
|3.233
|-39,00
|
|Tam
|3.176
|3.255
|-33,28
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|-16,10
|
|Çeyrek
|770
|787
|-8,05
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|-0,94
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,21
|
|B. Petrol
|42,38
|42,38
|0,66
|