***GSDHO* *GSDDE*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
23.11.2020 18:11
***GSDHO******GSDDE*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
23.11.2020 tarihinde GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,11-5,16 TL fiyat aralığından 185.371 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 23.11.2020 tarihi itibarıyla %71,16 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
23/11/2020 0 185.371 -185.371 37.319.535,82 37.134.164,82 % 71,52 % 71,52 % 71,16 % 71,16
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889608
BIST
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|Değişim
|: -0,73%
|| -9,70
|Açılış
|: 1.329
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|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.336
En Düşük
1.299
18:057,8749
En Yüksek
|Değişim
|: 3,36%
|| 0,2559
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
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7,9540
En Düşük
7,6149
18:059,3220
En Yüksek
|Değişim
|: 3,10%
|| 0,2803
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
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9,4632
En Düşük
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18:05464,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 5,65
|Açılış
|: 464,51
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
477,72
En Düşük
457,94
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|KONYA
|1.078,40
|295.925.547
|% 10,00
|
|MERKO
|13,20
|16.261.785
|% 10,00
|
|SUMAS
|38,72
|819.161
|% 10,00
|
|POLTK
|352,00
|1.367.994
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.557,00
|296.758.629
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,66
|910.408
|% -9,96
|
|TDGYO
|11,93
|11.575.135
|% -9,96
|
|MARKA
|7,20
|2.270.088
|% -9,89
|
|ALMAD
|2,39
|4.545.660
|% -9,81
|
|ATSYH
|4,36
|193.989
|% -9,17
|
|GARAN
|9,07
|3.158.577.183
|% -4,02
|
|EKGYO
|2,08
|2.950.448.154
|% 7,77
|
|SISE
|7,08
|2.534.666.785
|% 0,85
|
|THYAO
|11,74
|2.389.291.085
|% -1,18
|
|KRDMD
|4,82
|1.824.700.591
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,08
|2.950.448.154
|% 7,77
|
|KRDMD
|4,82
|1.824.700.591
|% 0,21
|
|SISE
|7,08
|2.534.666.785
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,94
|1.052.190.872
|% -4,85
|
|GARAN
|9,07
|3.158.577.183
|% -4,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8722
|7,8749
|% 3,36
|
|Euro
|9,3041
|9,3220
|% 3,10
|
|Sterlin
|10,4375
|10,4898
|% 3,36
|
|Frank
|8,5876
|8,6394
|% 3,12
|
|Riyal
|2,0944
|2,1049
|% 3,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-38,66
|
|Altın Gr.
|464
|464
|5,23
|
|Cumhuriyet
|3.161
|3.208
|88,00
|
|Tam
|3.154
|3.235
|102,57
|
|Yarım
|1.524
|1.565
|49,62
|
|Çeyrek
|765
|783
|24,81
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,53
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,03
|
|B. Petrol
|45,78
|45,78
|0,71
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Seans Raporu
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