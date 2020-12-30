***GSDHO* *GSDDE*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
30.12.2020 18:31
***GSDHO******GSDDE*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
30.12.2020 tarihinde GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,98-5,01 TL fiyat aralığından 156.543 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 30.12.2020 tarihi itibarıyla %68,00 olmuştur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
30/12/2020 0 156.543 -156.543 35.639.524,82 35.482.981,82 % 68,3 % 68,3 % 68 % 68
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895755
BIST
18:051.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 20,22
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
18:057,3636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0318
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
18:059,0312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0275
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
18:05447,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,50
|Açılış
|: 447,25
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|143,00
|345.505
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.565,10
|401.634
|% 10,00
|
|DOCO
|613,10
|406.704.139
|% 9,99
|
|BERA
|19,26
|135.592.717
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.650.253
|% 9,99
|
|NIBAS
|52,95
|20.922.079
|% -9,87
|
|OSMEN
|30,32
|4.133.198
|% -9,44
|
|TKURU
|205,00
|299.340
|% -8,89
|
|IDEAS
|13,20
|4.819.582
|% -6,38
|
|PKENT
|830,00
|892.810
|% -6,15
|
|GUBRF
|84,05
|3.534.869.722
|% 9,94
|
|ASELS
|18,44
|2.387.366.198
|% 3,02
|
|GARAN
|10,37
|1.957.266.296
|% 3,49
|
|KOZAL
|97,15
|1.751.969.141
|% 1,99
|
|THYAO
|12,90
|1.489.812.979
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,15
|766.937.729
|% -0,46
|
|VAKBN
|4,76
|1.254.479.734
|% 2,37
|
|HALKB
|5,63
|1.463.232.971
|% 3,87
|
|ODAS
|3,93
|981.097.222
|% 2,08
|
|YKBNK
|3,09
|706.185.712
|% 0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3548
|7,3636
|% -0,43
|
|Euro
|9,0161
|9,0312
|% -0,30
|
|Sterlin
|9,9909
|10,0410
|% 0,41
|
|Frank
|8,3143
|8,3644
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9589
|1,9688
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|7,79
|
|Altın Gr.
|447
|447
|0,50
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,41
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,02
|
|B. Petrol
|51,20
|51,20
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
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17:57GUBRF
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 81 artarak (% 1.51 ) 1, 331
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17:56
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