***GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
29.03.2022 11:17
***GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
16/07/2021
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Goldman Sachs International
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
3.710.000
Adet
112
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
30/03/2022
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013626
BIST
11:372.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 15,30
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.189
En Düşük
2.182
11:3714,8353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0199
|Açılış
|: 14,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8399
En Düşük
14,7891
11:3716,3099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0318
|Açılış
|: 16,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3400
En Düşük
16,2656
11:37913,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,09
|Açılış
|: 913,72
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
913,50
BIST En Aktif Hisseler11:37
|ULUSE
|93,65
|1.125.111
|% 9,98
|
|KENT
|234,00
|1.173.276
|% 9,86
|
|GEREL
|4,59
|17.415.551
|% 9,81
|
|CASA
|119,70
|67.631
|% 8,62
|
|ZOREN
|1,87
|202.384.181
|% 8,09
|
|CEOEM
|15,93
|37.899.936
|% -9,95
|
|PKENT
|227,00
|24.445.703
|% -7,91
|
|PSGYO
|16,37
|57.768.286
|% -5,10
|
|PENGD
|3,72
|26.082.507
|% -3,88
|
|MIPAZ
|5,77
|5.172.735
|% -3,83
|
|KARSN
|5,57
|879.310.134
|% 7,95
|
|THYAO
|29,34
|875.574.991
|% 0,96
|
|SISE
|14,48
|648.528.094
|% 1,97
|
|KRDMD
|15,31
|505.578.958
|% 1,06
|
|ODAS
|1,90
|381.755.731
|% 5,56
|
|ODAS
|1,90
|381.755.731
|% 5,56
|
|KARSN
|5,57
|879.310.134
|% 7,95
|
|ZOREN
|1,87
|202.384.181
|% 8,09
|
|EKGYO
|2,39
|213.640.054
|% 2,14
|
|SISE
|14,48
|648.528.094
|% 1,97
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8325
|14,8353
|% 0,13
|
|Euro
|16,3004
|16,3099
|% 0,20
|
|Sterlin
|19,3608
|19,4579
|% 0,12
|
|Frank
|15,7821
|15,8772
|% -0,02
|
|Riyal
|3,9418
|3,9616
|% 0,15
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|-9,10
|
|Altın Gr.
|914
|915
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,77
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|-0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,28
|
Seans Raporu
11:37
daha fazla
-
11:52AEFES
Yüzde 6.56 oranında artışla 26.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 566, 286 adet işlem
-
11:51GZNMI
Yüzde 7.02 oranında artışla 39.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 614, 120 adet işlem
-
11:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 52 artarak (% 0.56 ) 2, 414
-
11:50
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, KARSN, TRKCM
-
11:50
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KARSN, THYAO, TRKCM