***GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
26.05.2022 11:06
***GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
16/07/2021
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Goldman Sachs International
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
3.420.000
Adet
152
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
27/05/2022
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032610
BIST
13:032.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,82
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.437
En Düşük
2.421
13:0316,3772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0126
|Açılış
|: 16,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,3099
13:0317,5974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1279
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6123
En Düşük
17,4484
13:03972,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,67
|Açılış
|: 972,10
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
969,93
BIST En Aktif Hisseler13:03
|MPARK
|33,24
|26.859.644
|% 9,99
|
|LIDFA
|9,11
|10.402.281
|% 9,89
|
|OYYAT
|77,00
|80.439.867
|% 7,69
|
|POLHO
|4,78
|115.907.131
|% 7,42
|
|ALKA
|42,24
|64.111.552
|% 7,37
|
|KZBGY
|75,60
|35.153.559
|% -9,41
|
|MEPET
|3,69
|19.456.384
|% -9,34
|
|MZHLD
|53,95
|3.974.344
|% -6,09
|
|SELVA
|8,00
|8.475.021
|% -5,44
|
|IMASM
|44,10
|6.204.136
|% -4,75
|
|THYAO
|42,84
|1.806.820.221
|% 0,42
|
|SISE
|20,88
|1.075.024.680
|% -0,76
|
|ARCLK
|79,75
|1.043.857.903
|% 7,19
|
|KOZAL
|191,50
|644.900.495
|% 2,24
|
|HEKTS
|30,32
|642.061.325
|% 4,26
|
|SKBNK
|1,32
|214.683.936
|% 4,76
|
|EKGYO
|2,59
|305.091.635
|% -0,38
|
|HALKB
|5,61
|631.555.476
|% -0,88
|
|DOHOL
|3,69
|296.518.864
|% 1,10
|
|YKBNK
|4,49
|235.828.457
|% -0,66
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3711
|16,3772
|% 0,08
|
|Euro
|17,5644
|17,5974
|% 0,73
|
|Sterlin
|20,5749
|20,6781
|% 0,29
|
|Frank
|17,0008
|17,1032
|% 0,38
|
|Riyal
|4,3527
|4,3746
|% 0,11
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-6,48
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|6.462
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.428
|6.590
|-14,18
|
|Yarım
|3.107
|3.188
|-6,86
|
|Çeyrek
|1.558
|1.594
|-3,43
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,86
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,08
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,66
|