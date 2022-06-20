***GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
20.06.2022 14:33
***GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
16/07/2021
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Goldman Sachs International
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
2.780.000
Adet
168
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
21/06/2022
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038236
BIST
16:332.524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -9,54
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.511
16:3317,3318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
16:3318,2100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0200
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2600
En Düşük
18,2000
16:331.025,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,94
|Açılış
|: 1.025,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler16:33
|EGEEN
|2.205,50
|191.262.118
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|642.256
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.822.218
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.799.348
|% 9,98
|
|ULUSE
|167,60
|29.276.919
|% 9,97
|
|BOBET
|6,28
|42.355.268
|% -6,55
|
|BRKO
|1,35
|1.699.842
|% -6,25
|
|ISDMR
|23,62
|113.639.633
|% -5,90
|
|DOBUR
|44,74
|1.075.268
|% -5,25
|
|EREGL
|27,46
|3.250.372.314
|% -4,79
|
|THYAO
|49,94
|5.692.494.169
|% 3,65
|
|EREGL
|27,46
|3.250.372.314
|% -4,79
|
|SASA
|46,04
|1.265.939.975
|% 0,00
|
|SISE
|21,84
|1.210.800.356
|% -0,27
|
|TUPRS
|258,10
|1.019.830.795
|% -3,84
|
|ODAS
|3,07
|776.359.662
|% 4,78
|
|YKBNK
|4,88
|788.072.359
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,02
|595.376.609
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,62
|314.198.289
|% 0,00
|
|EREGL
|27,46
|3.250.372.314
|% -4,79
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3269
|17,3318
|% 0,04
|
|Euro
|18,2000
|18,2100
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,1355
|21,2415
|% 0,10
|
|Frank
|17,8447
|17,9522
|% 0,36
|
|Riyal
|4,6052
|4,6283
|% 0,04
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|0,11
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|0,61
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|-5,00
|
|Tam
|6.802
|6.906
|-60,00
|
|Yarım
|3.339
|3.378
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.688
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,64
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,37
|
Seans Raporu
16:33
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-
16:47RYSAS
Yüzde -3.62 oranında düşüşle 8.53 lira fiyatla işlem gören hissede 779, 099 adet işlem
-
16:46ISDMR
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 23.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 669, 774 adet işlem
-
16:44XU100
Endeks 2, 524 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 28, 835.00 milyon TL de
-
16:44KRDMA
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 10.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 772, 428 adet işlem
-
16:43KRDMB
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 10.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 084, 723 adet işlem