***GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
26.07.2022 10:49
***GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
16/07/2021
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Goldman Sachs International
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
2.780.000
Adet
168
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
27/07/2022
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047674
BIST
10:492.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 8,56
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.552
10:4917,8760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1039
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8786
En Düşük
17,7680
10:4918,2867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0855
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2986
En Düşük
18,1811
10:49990,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,86
|Açılış
|: 990,93
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
981,89
BIST En Aktif Hisseler10:49
|NTGAZ
|9,84
|26.857.994
|% 9,94
|
|BIZIM
|20,48
|26.483.839
|% 7,85
|
|MIPAZ
|7,85
|18.031.108
|% 7,83
|
|ETILR
|7,79
|7.627.720
|% 7,75
|
|DOBUR
|56,50
|5.865.896
|% 7,62
|
|SANEL
|10,00
|1.638.770
|% -9,99
|
|RODRG
|20,22
|113.394
|% -5,43
|
|KZBGY
|82,45
|10.762.885
|% -4,13
|
|RTALB
|9,87
|29.330.439
|% -3,33
|
|ESCOM
|22,28
|6.038.128
|% -3,13
|
|THYAO
|49,82
|1.129.133.355
|% 0,57
|
|EKGYO
|3,25
|643.038.571
|% 2,52
|
|YKBNK
|4,77
|457.929.469
|% -0,83
|
|SISE
|21,20
|262.060.489
|% -0,19
|
|GARAN
|15,32
|248.176.677
|% -2,11
|
|EKGYO
|3,25
|643.038.571
|% 2,52
|
|SKBNK
|1,52
|216.111.366
|% 2,01
|
|YKBNK
|4,77
|457.929.469
|% -0,83
|
|TSKB
|2,43
|140.702.109
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,38
|60.674.936
|% -0,72
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8595
|17,8760
|% 0,58
|
|Euro
|18,2652
|18,2867
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,4585
|21,5662
|% 0,48
|
|Frank
|18,4389
|18,5500
|% 0,45
|
|Riyal
|4,7404
|4,7642
|% 0,50
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|5,90
|
|Altın Gr.
|991
|991
|8,32
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.671
|6.738
|22,00
|
|Yarım
|3.251
|3.294
|11,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.647
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,69
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,71
|0,16
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,92
|