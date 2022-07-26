***GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
26.07.2022 17:17
***GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/07/2022
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
16/07/2021
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Goldman Sachs International
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
2.780.000
Adet
168
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
27/07/2022
Açıklamalar
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin 26.07.2022 tarihli ve saat 15:34:24'te yapmış olduğu duyuru dikkate alınarak, GB00BQ3ZML83 ISIN kodlu varantın uzun kodu ve işleme koyma fiyatı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Uzun kodu: PETKMC3009220013.00GSI0000001NA İşleme koyma fiyatı: 13,00 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047806
BIST
17:312.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -6,43
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
17:3117,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0935
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
17:3118,1454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0558
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
17:31988,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,37
|Açılış
|: 988,43
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler17:31
|KAPLM
|64,90
|23.402.097
|% 10,00
|
|DOBUR
|57,75
|15.335.798
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|54.444.679
|% 9,98
|
|IHAAS
|29,78
|10.921.320
|% 9,97
|
|KLRHO
|16,11
|175.452.616
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|UFUK
|84,05
|4.000.009
|% -6,04
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|KRGYO
|7,83
|6.510.693
|% -5,09
|
|THYAO
|49,14
|3.575.777.636
|% -0,81
|
|EKGYO
|3,21
|1.630.038.167
|% 1,26
|
|EREGL
|27,76
|1.162.143.412
|% -2,39
|
|YKBNK
|4,74
|1.130.136.933
|% -1,46
|
|GARAN
|15,07
|1.096.318.103
|% -3,71
|
|EKGYO
|3,21
|1.630.038.167
|% 1,26
|
|SKBNK
|1,61
|550.571.769
|% 8,05
|
|TSKB
|2,50
|612.382.581
|% 2,88
|
|YKBNK
|4,74
|1.130.136.933
|% -1,46
|
|ODAS
|3,76
|539.071.337
|% -0,79
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8481
|17,8656
|% 0,53
|
|Euro
|18,1125
|18,1454
|% -0,31
|
|Sterlin
|21,4170
|21,5245
|% 0,28
|
|Frank
|18,4864
|18,5977
|% 0,71
|
|Riyal
|4,7394
|4,7631
|% 0,47
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-1,64
|
|Altın Gr.
|988
|988
|5,22
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.659
|6.720
|4,00
|
|Yarım
|3.245
|3.285
|2,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.642
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,63
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,17
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,62
|