***GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması









***GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [GSIPD]İlgili Fonlar []TürkçeVarantların/Sertifikaların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26/07/2022Bildirim İçeriğiBorsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi16/07/2021Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin UnvanıGoldman Sachs Internationalİşlem Göreceği PazarYapılandırılmış Ürünler ve Fon PazarıNominal Değer (TL)2.780.000Adet168İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih27/07/2022AçıklamalarÜnlü Menkul Değerler A.Ş.'nin 26.07.2022 tarihli ve saat 15:34:24'te yapmış olduğu duyuru dikkate alınarak, GB00BQ3ZML83 ISIN kodlu varantın uzun kodu ve işleme koyma fiyatı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Uzun kodu: PETKMC3009220013.00GSI0000001NA İşleme koyma fiyatı: 13,00 TLhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047806BIST