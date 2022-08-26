***GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
26.08.2022 15:08
***GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
16/07/2021
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Goldman Sachs International
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
2.960.000
Adet
186
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
29/08/2022
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058553
BIST
15:183.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 25,11
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
15:1818,1892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0259
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
15:1818,2308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0952
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,2327
En Düşük
18,0904
15:181.021,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -6,00
|Açılış
|: 1.021,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,24
BIST En Aktif Hisseler15:16
|VAKBN
|6,05
|205.236.219
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|762.847
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.179.103.539
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|85.220.714
|% 9,99
|
|COSMO
|32,20
|4.595.918
|% 9,97
|
|KLNMA
|18,58
|3.119.497
|% -9,98
|
|SILVR
|28,36
|4.566.436
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|73.858.482
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,62
|11.199.267
|% -9,93
|
|CMENT
|52,70
|666.614
|% -9,06
|
|ISCTR
|7,93
|4.377.167.827
|% 1,15
|
|AKBNK
|12,06
|4.314.150.539
|% 0,67
|
|YKBNK
|6,76
|3.858.789.756
|% 3,05
|
|GARAN
|26,04
|3.570.514.419
|% 1,09
|
|ASELS
|27,32
|3.523.752.825
|% 4,27
|
|EKGYO
|4,00
|2.825.700.637
|% 4,17
|
|YKBNK
|6,76
|3.858.789.756
|% 3,05
|
|ISCTR
|7,93
|4.377.167.827
|% 1,15
|
|AKBNK
|12,06
|4.314.150.539
|% 0,67
|
|ZOREN
|3,00
|792.082.986
|% 4,90
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1703
|18,1816
|% 0,10
|
|Euro
|18,2090
|18,2282
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,4272
|21,5347
|% -0,05
|
|Frank
|18,7799
|18,8930
|% -0,02
|
|Riyal
|4,8242
|4,8484
|% 0,06
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-13,00
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-7,59
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-29,00
|
|Tam
|6.823
|6.871
|-60,00
|
|Yarım
|3.325
|3.359
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.679
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,28
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|-0,00
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,35
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:30DYOBY
Yüzde 9.99 oranında artışla 16.95 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 130, 094 adet işlem
-
15:29MEGAP
Yüzde 5.70 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 838, 695 adet işlem
-
15:29MEGAP
Yüzde 5.70 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 838, 695 adet işlem
-
15:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TAVHL, ARCLK
-
15:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 41 artarak (% 0.77 ) 2, 809