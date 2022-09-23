***GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
23.09.2022 14:24
***GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
16/07/2021
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Goldman Sachs International
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
6.010.000
Adet
268
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
26/09/2022
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064894
BIST
15:533.282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -13,39
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
15:5318,4156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0970
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4156
En Düşük
18,3035
15:5317,9950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0463
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9248
15:53973,97
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -9,92
|Açılış
|: 974,11
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler15:51
|ULKER
|21,78
|145.150.283
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|189.325.414
|% 10,00
|
|GLCVY
|16,25
|55.647.576
|% 9,95
|
|ULUSE
|143,60
|12.335.481
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|153.331.081
|% 9,93
|
|ULUFA
|7,11
|42.346.735
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|8.436.149
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|18.956.462
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|17.158.215
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|33.410.897
|% -9,91
|
|THYAO
|71,20
|3.837.715.981
|% -0,14
|
|SASA
|60,70
|2.119.741.561
|% 4,57
|
|SAHOL
|27,30
|1.524.698.786
|% 0,15
|
|VAKBN
|7,70
|1.321.266.770
|% -0,65
|
|SISE
|27,20
|1.252.323.746
|% -1,16
|
|EKGYO
|4,02
|1.190.912.746
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,51
|845.352.159
|% 6,37
|
|VAKBN
|7,70
|1.321.266.770
|% -0,65
|
|HALKB
|7,67
|1.087.196.948
|% -1,67
|
|DOHOL
|5,30
|720.617.905
|% 0,95
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4027
|18,4112
|% 0,51
|
|Euro
|17,9826
|17,9931
|% -0,27
|
|Sterlin
|20,3284
|20,4303
|% -1,06
|
|Frank
|18,7355
|18,8484
|% 0,40
|
|Riyal
|4,8791
|4,9036
|% 0,57
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|-25,27
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-10,44
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|-13,00
|
|Tam
|6.635
|6.730
|-32,00
|
|Yarım
|3.233
|3.288
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.642
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,98
|19,01
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|-0,37
|
|B. Petrol
|87,82
|87,82
|-2,64
|
Seans Raporu
15:51
daha fazla
-
16:06ORCAY
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 6.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 405, 956 adet işlem
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16:04ALCAR
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 392.40 lira fiyatla işlem gören hissede 196, 297 adet işlem
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16:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, ISCTR, PETKM
-
16:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 82 kaybederek (% -0.37 ) 2, 913
-
16:03
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISGYO, ULUFA, TSKB, PINSU, SKBNK