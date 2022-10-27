***GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
27.10.2022 14:04
***GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
16/07/2021
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Goldman Sachs International
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
18.666.000
Adet
560
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
28/10/2022
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074610
BIST
15:133.944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -32,17
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
15:1318,6210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0131
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
15:1318,6334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1370
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,6163
15:13994,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,31
|Açılış
|: 994,11
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler15:12
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|27.545.689
|% 9,99
|
|DOBUR
|55,05
|17.951.796
|% 9,99
|
|MTRYO
|2,76
|3.099.375
|% 9,96
|
|AGYO
|6,78
|6.995.990
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DOGUB
|9,60
|29.059.280
|% -6,71
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|THYAO
|99,50
|6.688.048.103
|% 0,71
|
|AKBNK
|15,36
|2.478.476.200
|% -2,66
|
|PETKM
|13,68
|1.949.248.714
|% 2,32
|
|SISE
|33,50
|1.924.204.163
|% -1,47
|
|EREGL
|30,24
|1.740.571.713
|% -1,82
|
|TSKB
|3,11
|869.495.638
|% 0,65
|
|EKGYO
|4,50
|1.205.098.784
|% -1,53
|
|SKBNK
|2,10
|343.759.814
|% 0,96
|
|AKBNK
|15,36
|2.478.476.200
|% -2,66
|
|PETKM
|13,68
|1.949.248.714
|% 2,32
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6076
|18,6210
|% 0,07
|
|Euro
|18,6205
|18,6334
|% -0,73
|
|Sterlin
|21,4734
|21,5811
|% -0,42
|
|Frank
|18,6915
|18,8041
|% -0,45
|
|Riyal
|4,9396
|4,9644
|% 0,15
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.657
|-8,21
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|6.646
|6.746
|-36,00
|
|Tam
|6.676
|6.733
|-35,00
|
|Yarım
|3.253
|3.291
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,39
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,10
|
|B. Petrol
|94,31
|94,31
|0,52
|