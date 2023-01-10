***GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
10.01.2023 13:48
***GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
03/11/2022
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Goldman Sachs International
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
13.999.500
Adet
280
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
11/01/2023
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099341
BIST
16:365.129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -42,21
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
16:3618,7739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
16:3620,1344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0145
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
16:361.130,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,18
|Açılış
|: 1.130,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler16:34
|EUHOL
|2,35
|89.095.030
|% 12,98
|
|SDTTR
|51,50
|4.116.241
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|27.183.957
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|31.956.725
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|47.132.984
|% 10,00
|
|GOZDE
|23,40
|528.272.572
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.822.677
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|195.055.550
|% -9,83
|
|ASELS
|59,65
|5.551.373.388
|% 0,93
|
|THYAO
|136,30
|5.145.254.665
|% -1,52
|
|EREGL
|39,48
|5.096.472.842
|% -0,85
|
|KRDMD
|18,90
|4.039.720.003
|% 0,59
|
|KOZAL
|588,00
|3.363.064.705
|% -0,88
|
|EKGYO
|8,74
|3.318.798.959
|% 0,11
|
|YKBNK
|9,89
|2.562.977.304
|% -2,27
|
|KRDMD
|18,90
|4.039.720.003
|% 0,59
|
|SKBNK
|2,86
|441.439.859
|% 0,70
|
|AKBNK
|17,76
|2.450.677.806
|% -0,28
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7719
|18,7750
|% 0,02
|
|Euro
|20,1226
|20,1375
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,7087
|22,8226
|% -0,35
|
|Frank
|20,2322
|20,3540
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9856
|5,0106
|% 0,10
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|0,27
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|1,91
|
|Cumhuriyet
|7.624
|7.739
|-21,00
|
|Tam
|7.659
|7.711
|3,00
|
|Yarım
|3.721
|3.772
|1,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.886
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,20
|14,22
|-0,06
|
|B. Petrol
|79,89
|79,89
|0,24
|