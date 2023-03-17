***GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması









***GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [GSIPD]İlgili Fonlar []TürkçeVarantların/Sertifikaların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi03/11/2022Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin UnvanıGoldman Sachs Internationalİşlem Göreceği PazarYapılandırılmış Ürünler ve Fon PazarıNominal Değer (TL)12.000Adet12İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih20/03/2023Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125838BIST